Госдума рассматривает закон о вольерной охоте. В чем он заключается?

На прошлой неделе Госдума приняла в первом чтении поправки к закону «Об охоте»: они относятся к разведению, содержанию и отстрелу животных в полувольных условиях. Документ, представленный на рассмотрение в июле, разрешает разведение и содержание животных в искусственной среде обитания «в целях их реализации». Животные упоминаются в документе как «охотничьи ресурсы»; охоту на них можно проводить при наличии «путевки» – документа, «подтверждающего заключение договора об оказании услуг в сфере охотничьего хозяйства».



Минприроды наделяется правом вводить ограничения любительской и спортивной охоты в полувольных условиях, а также устанавливать требования к размерам объектов охотничьей инфраструктуры в зависимости от вида животных и их популяции. В частности, минимальный размер участка, подходящего для отстрела «охотничьих ресурсов», должен составлять 50 га (для наглядности: по площади это примерно 70 футбольных полей). То есть это не вольер в привычном его понимании, а огороженная территория, где звери содержатся и разводятся под присмотром охотничьих хозяйств.

В 2018 году в России охотничью деятельность осуществляли 183 охотопользователя в 236 вольерах и ограждениях, где насчитывалось около 20 тысяч оленей, 10 тысяч кабанов, 5 тысяч косуль и 3 тысячи ланей и других животных. По данным депутата Владислава Резника, одного из авторов законопроекта, развитие этой деятельности сдерживается «правовой неурегулированностью вопроса использования охотничьих животных в так называемых полувольных условиях».