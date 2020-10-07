GPS-трекеры внутри поддельных черепашьих яиц: как ученые выслеживают браконьеров

Черепашьи яйца пользуются спросом в некоторых странах Азии и Латинской Америки. Из них можно варить суп или готовить омлет, можно добавлять их сырыми в стакан с томатным соком, лимоном и перцем.

В большинстве стран продажа черепашьих яиц давно запрещена. Тем не менее в 2018 году полиция конфисковала в Оахаке (Мексика) пикап с мешками для мусора, в которых лежало 22 тысячи черепашьих яиц. Власти Малайзии двумя годами ранее перехватили четырех филиппинцев, которые перевозили на деревянных лодках 19 тысяч яиц. 7400 долларов, которые должны были заработать эти лодочники, – это почти в три раза больше, чем в среднем получают за год их коллеги-моряки. Но есть надежда, что фальшивые яйца могут помочь остановить незаконную торговлю.

Несколько лет назад команда биологов, в числе которых была Ким Вильямс-Гильен, главная специалистка по охране природы экологической некоммерческой организации Paso Pacifico, разработала фальшивое черепашье яйцо со встроенным в него GPS-трекером. Яйцо печатается на 3D-принтере и до мельчайших деталей похоже на обычное яйцо морской черепахи. Изобретению дали говорящее название InvestEGGator.

Теперь они протестировали устройство в деле, и оно уже показало удивительную информацию о нелегальной торговле черепашьими яйцами в Коста-Рике. Во-первых, оказалось, что браконьеры собирают и продают свой товар по отдельности, а не работают на организованную группу. Похоже, что многие из них делают так после того, как пандемия коронавируса иссушила индустрию экотуризма.

«Мы были очень довольны этим результатом», — сказала главный автор статьи и ученый Кентского университета Хелен Физи.