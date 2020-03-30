Град размером с куриное яйцо обрушился на Оклахому и Миссури: видео

27 марта мощный шторм с градом накрыл территорию протяженностью около 480 километров в районе Южных равнин и долины Миссури, затронув такие города как Оклахома-Сити и Спрингфилд (Миссури). Служба Stormersite, фиксирующая такие явления как град, сильный ветер и торнадо, отметила, что в разных частях Оклахомы средний размер градин составлял от 3 до 4,5 сантиметров.