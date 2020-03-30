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Природа

Град размером с куриное яйцо обрушился на Оклахому и Миссури: видео

30 марта 2020
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В результате действия стихии пострадали дома и автомобили.

27 марта мощный шторм с градом накрыл территорию протяженностью около 480 километров в районе Южных равнин и долины Миссури, затронув такие города как Оклахома-Сити и Спрингфилд (Миссури). Служба Stormersite, фиксирующая такие явления как град, сильный ветер и торнадо, отметила, что в разных частях Оклахомы средний размер градин составлял от 3 до 4,5 сантиметров.

Пользователи соцсетей из обоих штатов поделились роликами, на которых можно оценить масштаб происходящего.

Метеорологи прогнозировали, что аналогичный шторм может накрыть Иллинойс, однако гроза в этом штате не достигла таких же масштабов.  

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