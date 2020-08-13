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Природа

Грейт-Дисмал: Великое мрачное болото

Софья Демьянец
13 августа 2020
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Фото: Wikimedia Commons
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В Нью-Джерси можно увидеть одно из самых известных и живописных болот в мире.

Расположенные в округе Моррис штата Нью-Джерси болото Грейт-Дисмал («Великое мрачное болото», также «Великие Болота») известно во всем мире. Оно находится в национальном резервате дикой природы с одноименным названием и занимает площадь около 32 квадратных километров. Несмотря на свой мрачный вид.

Великие Болота привлекают посетителей с 1960 года. Они сформировались на месте крупного ледникового озера Пассаик, которое приблизительно 15 тысяч лет назад находилось на севере Нью-Джерси и составляло 16 км в ширину и 48 км в длину. Озеро образовалось в результате таяния льда в конце Висконсинского оледенения (последняя ледниковая эпоха в Северной Америке).

Когда-то территории суши рядом с Болотами были заселены европейскими колонистами. А сегодня Великие Болота и прибрежные территории являются домом лишь для множества разнообразных животных.

Так, сегодня там обитает более 244 видов птиц. Олени, бобры, медведи, лисы, ондатры, многочисленные виды насекомых и другие животные выбрали территорию Великих Болот своим постоянным местом обитания. Кроме того, здесь нашли убежище виды, находящиеся под угрозой исчезновения, такие как пятнистоголубая амбистома, болотная черепаха Мюленберга и лесная черепаха.

Помимо того, что Великие Болота являются крайне живописным уголком дикой природы и местом обитания находящихся под угрозой вымирания видов, они также представляют собой природный фильтр, собирая всевозможные загрязнители.

Узнайте, как болотоведы превратили торфяник в источник парниковых газов, нагрев его.

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