Гремучая кучка: змееловы столкнулись с огромным змеиным логовом под домом в Калифорнии

В начале октября одна из жительниц Калифорнии позвонила специалистам компании Sonoma County Reptile Rescue, занимающимся спасением рептилий. Змеи в США находятся под защитой государства, и людям запрещено самостоятельно удалять их из жилищ, чтобы не нанести животным травмы. Кроме того, важно затем выпустить их в правильном месте. В этом случае хозяйка дома и не пыталась справиться своими силами – и правильно сделала: даже профессионалы были удивлены, прибыв на место.

Вызывая помощь по телефону, женщина сказала, что видела под своим крыльцом несколько гремучих змей. На самом деле там оказалось более 90 рептилий. За первые 3 часа 45 минут специалисты достали из-под крыльца 59 детенышей и 22 взрослых особи, а затем, вернувшись для проверки через несколько дней, они нашли еще 11 змей.