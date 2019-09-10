Гремучая змея с двумя головами найдена в США

Власти штата уже выдали организации специальное разрешение, которое позволяет держать животное в неволе. Гремучие змеи могут жить 10-20 лет (рекорд – 30 лет), вырастая до 152 см. Ученые надеются, что у Дабла Дейва будет долгая и счастливая жизнь. «Мы о нём позаботимся», — пообещали Дэйв Шнейдер (Dave Schneider) и Дэйв Беркетт (Dave Burkett). Нет сомнений, что в неволе у змеи гораздо больше шансов выжить, чем в природе: его головы работают независимо – и из-за этого ползает он медленно и неловко. Сейчас Двойной Дэйв, выросший до 25 см, чувствует себя хорошо.





Двухголовые особи в природе время от времени встречаются. Их особенность обусловлена отклонениями во время беременности (феномен, подобный «сиамским близнецам»).