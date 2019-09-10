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Природа

Гремучая змея с двумя головами найдена в США

Анастасия Баринова
10 сентября 2019
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Фото: USARK - United States Association of Reptile Keepers
Необычную особь заметили в штате Нью-Джерси.

Сотрудники природоохранной организации Herpetological Associates из штата Нью-Джерси наблюдали за тем, как самка полосатого гремучника (лат. Crotalus horridus) производит на свет потомство.
Эти рептилии – живородящие; весной, после выхода из зимовочных убежищ, происходит спаривание, а в сентябре самки рождают от 5 до 17 детенышей.

Среди новорождённых экологи заметили необычного малыша: у него было две головы, четыре глаза и два языка. В дикой природе такой змее будет выжить сложно, поэтому сотрудники Herpetological Associates планируют взять детёныша под свою опеку. Они дали ему имя Двойной Дэйв (Double Dave): в честь двух сотрудников Herpetological Associates, которые обнаружили двухголовую рептилию.

Власти штата уже выдали организации специальное разрешение, которое позволяет держать животное в неволе. Гремучие змеи могут жить 10-20 лет (рекорд – 30 лет), вырастая до 152 см. Ученые надеются, что у Дабла Дейва будет долгая и счастливая жизнь. «Мы о нём позаботимся», — пообещали Дэйв Шнейдер (Dave Schneider) и Дэйв Беркетт (Dave Burkett). Нет сомнений, что в неволе у змеи гораздо больше шансов выжить, чем в природе: его головы работают независимо – и из-за этого ползает он медленно и неловко. Сейчас Двойной Дэйв, выросший до 25 см, чувствует себя хорошо.

Двухголовые особи в природе время от времени встречаются. Их особенность обусловлена отклонениями во время беременности (феномен, подобный «сиамским близнецам»).

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