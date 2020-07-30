Грибная галерея «Индианы Джонса в мире энтомологии»

Я занимаюсь изучением лесов, строения разных видов деревьев, их ветвей, листьев. Не менее загадочным кажется мне и устройство грибов. Ведь шляпка гриба — лишь небольшая его часть. Под землей спрятаны целые заросли тонких разветвленных нитей (гиф), которые образуют грибницу, способную существовать внутри растений, тканей животных и даже горных пород. Известны случаи, когда грибницы весили больше туши голубого кита и были старше самых древних образцов сосен долговечных.

Насыщаясь влагой, под давлением жидкости в клетках грибы вылезают из земли. Но их жизнь коротка — часто это всего лишь несколько дней. Созревая на гимениальных пластинках под шляпками, которые защищают их от дождя, микроскопические споры дожидаются своего часа. В нужный момент, выпадая из пластинок, они уносятся воздушными потоками далеко от родных мест, чтобы на новом месте дать жизнь новой обширной колонии. И все начинается сначала.