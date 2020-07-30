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Природа

Грибная галерея «Индианы Джонса в мире энтомологии»

Марк У. Моффетт
30 июля 2020
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Этот вид Marasmius (один из двухсот видов грибов этого рода в Южной Америке) идеально приспособлен к жизни в лесу, на подстилке из опавших листьев. Днем, когда влага испаряется, грибы ссыхаются, вечером, когда выпадает роса, или после дождя – оживают.
Фото: Марк У. Моффетт
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Ядовитый Leucocoprinus birnbaumii широко распространен в тропиках
Фото: Марк У. Моффетт
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Неизвестный вид грибов, растущих на ветвях деревьев, «принадлежит либо к роду Hemimycena, либо к Mycena», говорит Деннис Десджардин, профессор микологии Университета Сан-Франциско. У представителей этих родов много общего, например бледная окраска и кружевные гимениальные пластины.
Фото: Марк У. Моффетт
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Крошечные Marasmius leucorotalis, покачиваясь на нитевидных ножках, словно парят над землей. В лесу они выполняют важную функцию – помогают разлагаться слою опавшей листвы.
Фото: Марк У. Моффетт
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Ощетинившиеся молодые грибы Cookeina tricholoma всегда наготове. Когда придет время, микроскопические мешочки «выстрелят», выпуская споры на свободу.
Фото: Марк У. Моффетт
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Муравей заблудился среди семейки Coprinellus disseminatus, чьи шляпки «припорошены» разлетевшимися спорами.
Фото: Марк У. Моффетт
Марк У. Моффетт – биолог, писатель и фотограф, «Индиана Джонс в мире энтомологии». Эта галерея – из архивного выпуска 2006 года (а его первая статья «Мародеры джунглей» была опубликована – страшно сказать! – в августе 1986).

Для съемок обычно стараются выбрать яркую, легко запоминающуюся натуру. Но интереснее попытаться увлечь зрителя чем-то неприметным и неожиданным — например, помочь разглядеть изящество линий скромной поганки. Грибы привлекали меня давно — однажды я сделал более ста «грибных» снимков: на биологической станции в Типутини, в Эквадоре, где трое суток шли проливные дожди, грибы полезли из-под земли как по команде.

Известны случаи, когда грибницы весили больше туши голубого кита и были старше самых древних образцов сосен долговечных.

Я занимаюсь изучением лесов, строения разных видов деревьев, их ветвей, листьев. Не менее загадочным кажется мне и устройство грибов. Ведь шляпка гриба — лишь небольшая его часть. Под землей спрятаны целые заросли тонких разветвленных нитей (гиф), которые образуют грибницу, способную существовать внутри растений, тканей животных и даже горных пород. Известны случаи, когда грибницы весили больше туши голубого кита и были старше самых древних образцов сосен долговечных.

Насыщаясь влагой, под давлением жидкости в клетках грибы вылезают из земли. Но их жизнь коротка — часто это всего лишь несколько дней. Созревая на гимениальных пластинках под шляпками, которые защищают их от дождя, микроскопические споры дожидаются своего часа. В нужный момент, выпадая из пластинок, они уносятся воздушными потоками далеко от родных мест, чтобы на новом месте дать жизнь новой обширной колонии. И все начинается сначала.

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