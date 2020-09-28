Грибы-хищники: какие они?

Сегодня уже никого не удивишь тем, что растения бывают хищниками. А вот о том, что в природе существуют хищные грибы, знают немногие.

Эти крошечные организмы обитают в почве или в воде. В зависимости от вида они могут питаться амебами, микроскопическими насекомыми и червями нематодами. Для того чтобы поймать добычу, они используют липкие выделения, покрывающие их грибницу. Словно муха, попавшая в сеть паука, жертва прилипает к вегетативному телу гриба.

Также на грибнице у хищных грибов имеются особые кольца, состоящие из трех клеток. Они необходимы грибам, чтобы ловить нематод. Как только червь попытается пролезть через такое кольцо, оно немедленно раздуется, увеличившись в объеме почти втрое! Безусловно, это не только помешает нематоде выбраться из него, но и настолько сильно сдавит её, что та вскоре погибнет.

Через несколько часов ловчее кольцо прирастет к добыче, и гриб начнет заполнять её своими гифами (тонкими нитями, из которых состоит грибница). С помощью гифов гриб высосет все внутренности червя, после чего от него останется лишь внешний покров. Таким же образом гриб прирастает к добыче, которая угодила в липкие выделения на его грибнице, а затем «съедает» её.

Интересно, что хищные грибы существовали ещё приблизительно 100 миллионов лет назад. Это удалось выяснить немецким ученым, которые обнаружили янтарь с древним хищным грибом внутри него. После исследований стало ясно, что древние грибы-хищники имели ловчие кольца, состоящие всего из одной клетки, а не из трех, как у их потомков. Кроме хищного гриба, в янтаре оказались и нематоды — его потенциальные жертвы.

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