Грибы-паразиты превращают мух в зомби и медленно пожирают их внутренности

Исследователи из Университета в Копенгагене обнаружили два новых вида грибков, которые заражают мух и пожирают их, при этом несколько дней поддерживая их жизнеспособность.

Новые виды Strongwellsea tigrinae и Strongwellsea acerosa паразитируют на двух видах датских мух — Coenosia tigrina и Coenosia testacea.

В то время как большинство грибков распространяют споры после смерти своего хозяина, виды Strongwellsea позволяют мухам прожить несколько дней. Сначала они пожирают гениталии насекомых и запасы жира, а затем добираются до мышц, выпуская тысячи спор из отверстия, которое образуется в брюшке мухи. В конце жизни насекомое лежит на спине, спазмирует несколько часов, а затем погибает.