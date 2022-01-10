Гризли поохотился с волками на оленей, а потом украл добычу: видео

Насильственное или тайное присвоение чужого кормового или гнездового ресурса в мире животных называется клептопаразитизмом. Как отмечают, сотрудники Йеллоустонского национального парка, медведи нередко крадут добычу у волков, однако, подобная совместная охота — это относительно редкое явление.

«Медведи могут извлечь выгоду из присутствия волков, забирая убитые ими туши. Если медведь хочет получить убитое волками животное, волки попытаются его защитить, но им обычно не удается прогнать медведя», — пишут зоологи.

Они добавляют, что медведи гризли и волки исторически сосуществовали на большей части территории Северной Америки.

Йеллоустонский нацпарк стал ареной для масштабного экологического эксперимента в 1990 году. Сюда завезли 66 макензийских равнинных волков, истребленных к 30-м годам ХХ века. С тех пор исследователи неоднократно сообщали о положительном влиянии хищников на всю экосистему Йеллоустона.