Гризли против стаи волков: видео из Йеллоустона
Майк Годфри, автор блога At Home in te Wild Spaces, посвященного национальным паркам, дикой природе, туристическим маршрутом и многому другому, стал свидетелем сцены столкновения медведя гризли с целой стаей волков у туши бизона.
Он рассказывает, что тихий вечер в долине Ламар ничем не предвещал стычки. Долина расположена в северо-восточной части Йеллоустонского национального парка. Широкая равнина считается главным местом, где чаще всего можно наблюдать за волками. Также в долине можно увидеть бизонов, койотов, медведей гризли и других животных. Стая волков отдыхала после удачной ночной охоты. Однако эта идиллия длилась ровно до того момента, пока находящийся неподалеку гризли не учуял запах чужой добычи, а вместе с ним — возможность сытно поужинать. Он направился в сторону стаи, и зрителям стало понятно — схватки не избежать.
Медведи нередко соревнуются с волками за ресурсы на территории заповедника, причем в большинстве случаев такие столкновения завершаются безоговорочной победой медведя. Чего еще ожидать? Медведь гризли — крупнейший наземный хищник Северной Америки. В Йеллоустоне вес гризли может достигать трех сотен килограммов, тогда как местные волки весят всего около 50-60 килограммов. Если бы противники сражались один на один или даже семеро против одного — эта схватка закончилась бы для волков плачевно.
Однако эта стая — непростая. В 2019 году в стае волков Джаншкн-Батт (Junction Butte Pack) было 18 особей, но с тех пор волчата подосли. На видеозаписи было видно не менее 20 взрослых волков, что составляет примерно одну пятую всех волков в парке. Стая оказалась достаточно мощной, чтобы одолеть бизона, самого большого зверя на всем континенте — так что они решились выступить и против медведя, окружив хищника в попытке отогнать его от своей добычи.
В итоге медведю все же удалось отогнать стаю от их законной добычи. Туша бизона в основном скрыта за холмом, за которым часто скрывается и медведь.
Волки были целиком истреблены в Йеллоустонском парке в 1930-х годах: их считали опасными хищниками, которые вредили местной популяции копытных. Исчезновение волков из национального парка не привело ни к чему хорошему: в частности, перестав быть объектом охоты, олени вапити стали значительно чаще болеть. Ведь ранее волки питались больными и слабыми животными, не давая распространяться заболеваниям. Кроме того, олени стали причинять вред фауне парка, поедая молодые побеги ивы и осины, вытаптывая кустарники и траву. А это, в свою очередь, отразилось на рационе медведей гризли.
К концу века власти осознали собственные ошибки и в 1995–1996 годах из Западной Канады в заповедник доставили 31 серого хищника. Места пришлись гостям по вкусу – они плодились и размножались, процветая в парке и распространяясь по всему региону. Одновременно еще 35 волков были выпущены в Центральном Айдахо. Через 20 лет в Большом Йеллоустоне было 500 волков; еще 1300 волков насчитывается в северной части Скалистых гор, и серый волк – это общее имя для представителей вида, хотя окраска животных может варьировать от палевой до черной, – был исключен из числа исчезающих видов штатов Айдахо и Монтана. Сегодня в самом национальном парке проживает около сотни волков.