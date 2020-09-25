Гризли против стаи волков: видео из Йеллоустона

Майк Годфри, автор блога At Home in te Wild Spaces, посвященного национальным паркам, дикой природе, туристическим маршрутом и многому другому, стал свидетелем сцены столкновения медведя гризли с целой стаей волков у туши бизона.

Он рассказывает, что тихий вечер в долине Ламар ничем не предвещал стычки. Долина расположена в северо-восточной части Йеллоустонского национального парка. Широкая равнина считается главным местом, где чаще всего можно наблюдать за волками. Также в долине можно увидеть бизонов, койотов, медведей гризли и других животных. Стая волков отдыхала после удачной ночной охоты. Однако эта идиллия длилась ровно до того момента, пока находящийся неподалеку гризли не учуял запах чужой добычи, а вместе с ним — возможность сытно поужинать. Он направился в сторону стаи, и зрителям стало понятно — схватки не избежать.

Медведи нередко соревнуются с волками за ресурсы на территории заповедника, причем в большинстве случаев такие столкновения завершаются безоговорочной победой медведя. Чего еще ожидать? Медведь гризли — крупнейший наземный хищник Северной Америки. В Йеллоустоне вес гризли может достигать трех сотен килограммов, тогда как местные волки весят всего около 50-60 килограммов. Если бы противники сражались один на один или даже семеро против одного — эта схватка закончилась бы для волков плачевно.

Однако эта стая — непростая. В 2019 году в стае волков Джаншкн-Батт (Junction Butte Pack) было 18 особей, но с тех пор волчата подосли. На видеозаписи было видно не менее 20 взрослых волков, что составляет примерно одну пятую всех волков в парке. Стая оказалась достаточно мощной, чтобы одолеть бизона, самого большого зверя на всем континенте — так что они решились выступить и против медведя, окружив хищника в попытке отогнать его от своей добычи.