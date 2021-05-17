Грызунов и свиней научили дышать ректально

Некоторые водные организмы развили уникальные механизмы кишечного дыхания, чтобы выжить в условиях низкого содержания кислорода. При этом они используют органы, совсем непохожие на легкие или жабры. Например, морские огурцы, пресноводные рыбы из семейства вьюновых и некоторые пресноводные сомы могут дышать с помощью кишечника, прогоняя через него заглоченный воздух. Однако такие навыки у млекопитающих оставались предметом споров.

В новом исследовании Такебе и его коллеги представили доказательства способности к «кишечному дыханию» у крыс, мышей и свиней. Например, для этого они использовали мышей, которых сначала обезболили, а потом ввели в состояние гипоксии. Части из них ученые ввели анальные зонды, через которые подавался кислород, остальные выступали в качестве контрольной группы. Ученые показали, что без их «системы вентиляции кишечника» ни одна мышь не пережила 11 минут в условиях крайне низкого содержания кислорода. При газовой вентиляции кишечника к сердцу поступало больше кислорода, и 75% мышей выжили после 50 минут нахождения в обычно смертельных условиях с низким содержанием кислорода.

Поскольку такая система вентиляции требует истирания кишечной мускулатуры, маловероятно, что такой метод будет осуществим с клинической точки зрения, особенно для тяжелобольных пациентов. Поэтому исследователи также разработали альтернативу подаче кислорода на основе жидкости с использованием оксигенированных перфторхимикатов. Эти химические вещества уже клинически доказали свою биосовместимость и безопасность для людей.