Гусеницы австралийского мотылька производят яд из 151 токсина

Вопреки представлению о том, что защитные яды животных просты по составу, гусеницы пятнистого мотылька Doratifera weakrans производят очень сложный яд. Он содержит 151 токсин, охватывающий 59 семейств, большинство из которых являются пептидами.

Как и у всех представителей рода Doratifera, большие шипы на тельце гусеницы втягиваются в состоянии покоя и выворачиваются наружу, когда животное потревожено. Биологи считают, что такое поведение служит для экономии яда, выделяющегося из шипов, предотвращая его частое использование.