Гусеницы австралийского мотылька производят яд из 151 токсина

Вопреки представлению о том, что защитные яды животных просты по составу, гусеницы пятнистого мотылька Doratifera weakrans производят очень сложный яд. Он содержит 151 токсин, охватывающий 59 семейств, большинство из которых являются пептидами.
Как и у всех представителей рода Doratifera, большие шипы на тельце гусеницы втягиваются в состоянии покоя и выворачиваются наружу, когда животное потревожено. Биологи считают, что такое поведение служит для экономии яда, выделяющегося из шипов, предотвращая его частое использование.
Чтобы получить целостную картину ядовитой системы видов Doratifera, Уокер и его коллеги использовали различные технологии визуализации, транскриптомные, протеомные и функциональные методы. Исследователи обнаружили, что у гусениц есть ядовитые токсины, молекулярная структура которых похожа на те, которые вырабатываются пауками, осами, пчелами и муравьями.
Они также открыли источник биоактивных пептидов, которые могут найти применение в медицине, биотехнологии или в качестве научных инструментов.
«Мы обнаружили, что яд в основном состоит из пептидов и демонстрирует потрясающую сложность, он содержит 151 различный токсин на основе белка из 59 различных семейств», — говорит Уокер.
Затем ученые синтезировали 13 пептидных токсинов и использовали их, чтобы показать уникальную эволюционную траекторию, по которой двигались эти мотыльки, чтобы вырабатывать столь сложный яд.
Некоторые пептиды показывают очень высокую эффективность, с потенциалом эффективного уничтожения нематодных паразитов, вредных для домашнего скота, а также болезнетворных патогенов.
По словам исследователей, их работа открывает новый источник биоактивных пептидов, которые могут быть использованы в медицине, благодаря способности влиять на биологические процессы и укреплять здоровье.