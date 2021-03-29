Гусеницы-каннибалы стали меньше есть друг друга, когда их поселили вместе

Гусеницы индийской мучной моли (Plodia interpunctella), также известной как южная амбарная огнёвка, обычно являются прожорливыми вегетарианцами, поедая муку, крупы, рис и подобные продукты, которые можно найти в амбарах и на складах.

Однако, если вокруг недостаточно питания или если в выводке слишком много бабочек, эти личинки иногда могут нападать друг на друга, питаясь как незнакомцами, так и родственниками.

Исследователи изучили особенности такого поведения у гусениц и выяснили, что каннибализм не всегда присущ этим насекомым. Они обнаружили, что более тесные условия в сообществе привели к гораздо меньшему каннибализму всего за десять поколений.