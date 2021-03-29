Гусеницы-каннибалы стали меньше есть друг друга, когда их поселили вместе

Гусеницы индийской мучной моли (Plodia interpunctella), также известной как южная амбарная огнёвка, обычно являются прожорливыми вегетарианцами, поедая муку, крупы, рис и подобные продукты, которые можно найти в амбарах и на складах.
Однако, если вокруг недостаточно питания или если в выводке слишком много бабочек, эти личинки иногда могут нападать друг на друга, питаясь как незнакомцами, так и родственниками.
Исследователи изучили особенности такого поведения у гусениц и выяснили, что каннибализм не всегда присущ этим насекомым. Они обнаружили, что более тесные условия в сообществе привели к гораздо меньшему каннибализму всего за десять поколений.
Полученные данные подтверждают ранее непроверенную теорию эволюции социального поведения. Исследователи предполагают, что, когда животные больше взаимодействуют друг с другом, уровень каннибализма снижается. Это происходит потому, что в более плотном скоплении более высок шанс съесть своих родственников.
Новый микроэволюционный эксперимент проверил эту теорию. Исследователи поместили гусениц в пищу разной степени вязкости. Всего было выделено пять групп насекомых, одним из которых было относительно легко перемещаться в пространстве, а других в движениях ограничивала липкость пищи, что приводило к более тесным взаимодействиям между особями.
Спустя 10 поколений исследователи сравнили уровень каннибализма в каждой группе. В случаях, когда рассредоточение ограничивалось липкостью, крайнее эгоистичное поведение каннибализма со временем значительно уменьшилось.
В этом сценарии кажется, что недостатки каннибализма перевешивают выгоды. Поедание сородича может снизить конкуренцию и обеспечить питание, но в тесноте более вероятно, что гусеница съест своего брата или сестру. Пожирающие друг друга родственники могут подорвать продолжение их общих генов.
Естественный отбор часто описывается как эгоистичная сила, но это не обязательно означает, что совместное поведение не приносит пользы при определенных условиях. Некоторые признаки этого уже наблюдались у дрожжей и бактерий при изменении их пространственной структуры. Есть также некоторые свидетельства того, что паразиты менее опасны для своих хозяев, когда возможности их распространения ограничены.