Хиллиер – розовое озеро Австралии

Одним из природных чудес Австралии считается озеро Хиллиер, которое находится на Среднем острове архипелага Решерш. Оно известно тем, что его воды окрашены в розовый цвет. Причем, ученые до сих пор не могут понять, что же придает водоему такую необычную окраску.

По одной из версий ученых, розовый цвет озеро Хиллиер приобрело благодаря некоторым видам водорослей. Первые исследования проб воды, взятых из этого озера в 1950 году, показали, что это не так. До 2016 года причины столь необычного цвета оставались загадкой — тогда в рамках проекта Extreme Microbiome Project были проведены метагеномные исследования воды озера. Они выявили, что розовый оттенок воде действительно придало присутствие водоросли дуналиелла солоноводная (Dunaliella salina), а также организмов Salinibacter ruber, Dechloromonas aromatica и некоторых других видов архей.

Розовое озеро окружено поясом белой соли и густым эвкалиптовым лесом. В начале ХХ века из него добывали соль. А через шесть лет перестали это делать, после чего озеро Хиллиер стало природной достопримечательностью Австралии, которая ежегодно привлекает множество туристов.

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