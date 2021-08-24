Хищная черепаха охотится на глупую крачку: шокирующее видео

Исполинская черепаха (ее еще называют сейшельской гигантской) является эндемиком этого региона и относится к уязвимым видам. Эти животные в основном травоядные; они питаются травой, листьями и стеблями древесных растений. Но в их рацион входит и мясо: биологи наблюдали, как рептилия поедает падаль, в том числе останки других черепах. Это показывает, что ей требуется не только растительная, но и животная пища, однако охотится ли она сама, или всегда предпочитает падаль, известно не было.

Видеосвидетельство отвечает на этот вопрос даже слишком определенно. Жертвой рептилии стала малая глупая крачка (Anous tenuirostris) – морская птица из семейства чайковых, широко распространенная в этой части планеты. Как и все пернатые, юные крачки нередко падают из гнезда, и черепаха умело этим воспользовалась. Более того: биологи не сомневаются, что героиня видео делает это уже не в первый раз: она шла по заранее известному маршруту и с готовностью нападать. Ее рот был открыт, а язык втянут, что сигнализирует об агрессивном настроении рептилий.