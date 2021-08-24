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National Geographic Россия №211, июль-август 2021
National Geographic Traveler № 2 (79), июнь – август 2021
Природа

Хищная черепаха охотится на глупую крачку: шокирующее видео

Анастасия Баринова
24 августа 2021
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Фото: Anna Zora/Fregate Island Foundation
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Фото: Anna Zora/Fregate Island Foundation
Биологи впервые увидели, как эти рептилии добывают животную пищу.

Чтобы поймать птицу, хищник не обязательно должен обладать рекордно высокой скоростью или рефлексами. Биологи из Кембриджского университета первыми смогли задокументировать факт охоты черепахи на птенцов.

«Я не мог поверить в то, что видел. Это было ужасающе и удивительно одновременно», – Джастин Герлах, директор биологических исследований колледжа Питерхаус Кембриджского университета.

На видео, снятом в лесах острова Фрегат на Сейшельских островах, взрослая самка исполинской черепахи (Aldabrachelys gigantea) неспеша приближается к бревну, на котором сидит птенец крачки. Малыш, еще не освоивший навыки полета, выпал из гнезда, а черепаха целенаправленно направилась к нему. Птенец пытался пятиться, ожесточенно махал крыльями и даже героически клюнул гигантского врага, но силы были не равны. Когда он добрался до края бревна, черепаха схватила и раздавила его своими мощными челюстями.

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Исполинская черепаха (ее еще называют сейшельской гигантской) является эндемиком этого региона и относится к уязвимым видам. Эти животные в основном травоядные; они питаются травой, листьями и стеблями древесных растений. Но в их рацион входит и мясо: биологи наблюдали, как рептилия поедает падаль, в том числе останки других черепах. Это показывает, что ей требуется не только растительная, но и животная пища, однако охотится ли она сама, или всегда предпочитает падаль, известно не было.

Видеосвидетельство отвечает на этот вопрос даже слишком определенно. Жертвой рептилии стала малая глупая крачка (Anous tenuirostris) – морская птица из семейства чайковых, широко распространенная в этой части планеты. Как и все пернатые, юные крачки нередко падают из гнезда, и черепаха умело этим воспользовалась. Более того: биологи не сомневаются, что героиня видео делает это уже не в первый раз: она шла по заранее известному маршруту и с готовностью нападать. Ее рот был открыт, а язык втянут, что сигнализирует об агрессивном настроении рептилий.

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Несмотря на то, что теперь исполинских черепах уверенно можно отнести к хищникам, у биологов еще остаются нерешенные задачи. Непонятно, всегда ли данный вид рептилий питался таким образом, или же это стало адаптацией к новым условиям. Возможно, из-за изменения климата подходящей растительности стало меньше, и черепахам пришлось охотиться на птиц. Еще одна версия связывает интерес к крачкам с увеличением их популяции благодаря природоохранным мерам.

Исследования будут продолжены. Узнайте о продолжительности жизни гигантский черепах.

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