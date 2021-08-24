Хищная черепаха охотится на глупую крачку: шокирующее видео

Чтобы поймать птицу, хищник не обязательно должен обладать рекордно высокой скоростью или рефлексами. Биологи из Кембриджского университета первыми смогли задокументировать факт охоты черепахи на птенцов.
На видео, снятом в лесах острова Фрегат на Сейшельских островах, взрослая самка исполинской черепахи (Aldabrachelys gigantea) неспеша приближается к бревну, на котором сидит птенец крачки. Малыш, еще не освоивший навыки полета, выпал из гнезда, а черепаха целенаправленно направилась к нему. Птенец пытался пятиться, ожесточенно махал крыльями и даже героически клюнул гигантского врага, но силы были не равны. Когда он добрался до края бревна, черепаха схватила и раздавила его своими мощными челюстями.
Исполинская черепаха (ее еще называют сейшельской гигантской) является эндемиком этого региона и относится к уязвимым видам. Эти животные в основном травоядные; они питаются травой, листьями и стеблями древесных растений. Но в их рацион входит и мясо: биологи наблюдали, как рептилия поедает падаль, в том числе останки других черепах. Это показывает, что ей требуется не только растительная, но и животная пища, однако охотится ли она сама, или всегда предпочитает падаль, известно не было.
Видеосвидетельство отвечает на этот вопрос даже слишком определенно. Жертвой рептилии стала малая глупая крачка (Anous tenuirostris) – морская птица из семейства чайковых, широко распространенная в этой части планеты. Как и все пернатые, юные крачки нередко падают из гнезда, и черепаха умело этим воспользовалась. Более того: биологи не сомневаются, что героиня видео делает это уже не в первый раз: она шла по заранее известному маршруту и с готовностью нападать. Ее рот был открыт, а язык втянут, что сигнализирует об агрессивном настроении рептилий.
Несмотря на то, что теперь исполинских черепах уверенно можно отнести к хищникам, у биологов еще остаются нерешенные задачи. Непонятно, всегда ли данный вид рептилий питался таким образом, или же это стало адаптацией к новым условиям. Возможно, из-за изменения климата подходящей растительности стало меньше, и черепахам пришлось охотиться на птиц. Еще одна версия связывает интерес к крачкам с увеличением их популяции благодаря природоохранным мерам.
Исследования будут продолжены. Узнайте о продолжительности жизни гигантский черепах.