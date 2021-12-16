Хищные бактерии создают кольца, чтобы поглощать врагов

Исследовательская группа Игошина и группа микробиологов из Вайоминга во главе с соавтором Дэниелом Уоллом сотрудничали в течение пяти лет над исследованием, проводя десятки лабораторных и вычислительных экспериментов, чтобы раскрыть генетический механизм этих круговых конструкций.

M. xanthus питаются другими бактериями. Не имея внутренних органов для переваривания своей добычи, они объединяются в семейные стаи, чтобы поглощать жертв, среди которых могут быть и другие M. xanthus, но не принадлежащие их семье.