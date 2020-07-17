Хищные невидимки: сверхчерные глубоководные рыбы заинтересовали ученых

Сейчас учёным известны целых 18 видов рыб, которые настолько привыкли жить во мраке морских глубин, что сами стали частью этого мрака. Их кожа настолько черная, что поглощает 99,95% всего падающего на нее излучения, и благодаря этому делает глубоководных хищниц практически невидимыми во время охоты.

Фактически, черная кожа этих рыб почти не уступает одному из самых черных материалов, Vantablack, который поглощает 99,96% фотонов.