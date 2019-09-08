Хищный ракурс: как с помощью фотомашины сделать снимок мечты

У каждого фотографа есть снимок – еще нереализованная мечта. Стив Винтер, например, мечтал сфотографировать морду тигра снизу: будто зверь наклоняется к камере. Стив уже не раз делал фотографии больших кошек для National Geographic и знал, что его план осуществить трудно: так близко к тигру не подобраться.

И все же решение нашлось: камера, закрепленная на четырехколесной машинке с дистанционным управлением. «Фотомашину» создали инженеры National Geographic, но до Стива ее никто так и не решился использовать. К сожалению, при общении с тиграми фотомашина долго не прожила.

В Национальном парке Бандхавгарх в индийском штате Мадхья-Прадеш все самцы бенгальского тигра убегали от фотомашины. А вот тигрица камеры не испугалась, но и не одобрила. Несколько ударов лапой – и машине пришел конец.

Стив Винтер сделал портрет тигрицы с нужного ракурса до того, как пришлось собирать остатки камеры. И пусть камеру было уже не спасти – он получил заветный снимок.

(Автор фото: Стив Винтер)