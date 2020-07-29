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Природа

Хитрость гиеновидной собаки против львиной силы: видео

Анастасия Крутикова
29 июля 2020
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Дикие африканские собаки в который раз доказывают, что смекалки им не занимать.

Очередную захватывающую сцену из жизни дикой природы удалось запечатлеть туристам заповедника Мореми (Ботсвана). Это произошло на территории общинной концессии Khwai, где туристы наблюдали за жизнью местной знаменитой стаи гиеновидных собак — очень быстрых, умных и компанейских созданий. Одним из главных фанатов этих животных оказался Клаус Бёмер, 50-летний немецкий инженер, который вот уже два десятка лет ездит в Африку на сафари. В этот раз с ним приехала его 17-летняя дочь Кира. 

Несколько дней подряд туристы от рассвета до заката старались следовать за гиеновидными собаками от их логова и по охотничьим маршрутам. Но как-то раз они заметили другие машины с туристами, которые наблюдали за чем-то в отдалении. Гид принял решение подъехать поближе и узнать, что их заинтересовало. 

Оказалось, сразу несколько машин наблюдали за ужином львиного прайда: львам удалось убить антилопу гну и теперь их ждала сытная трапеза. Правда, львицы и львята смиренно ждали в сторонке, пока ел доминантный самец — крупный лев, не желающий ни с кем делить добычу. Даже его брату пришлось отступить и ожидать свой очереди. 

Внезапно трапезу прервали две гиеновидные собаки, которые преследовали импалу и так увлеклись погоней, что не заметили, как забежали прямо в середину прайда. И если одной охотнице удалось вовремя остановиться и отбежать подальше, то ее собрату повезло гораздо меньше: встревоженные львы всем скопом накинулись на нарушителя их спокойствия, и несколько минут не было видно ничего, кроме поднятой в воздух пыли, из облака которой раздавался львиный рык и жалобный скулеж африканской собаки. Все свидетели этой сцены были уверены, что судьба незадачливого самца уже решена. 

Однако после того, как львы, потрепав собаку, оставили ее в покое и вновь улеглись Клаус, который переживал за псового, заметил, как раненый самец приподнял голову, прислушиваясь к тому, что происходило вокруг, но по-прежнему не двигаясь. 

Глава прайда уже отошел от собаки, помечая территорию рядом с ней в знак своей победы (хотя первым, кто напал на нарушителя границ, был его брат). Воспользовавшись этим, гиеновидная собака живо вскочила и стремглав понеслась прочь, вызвав всеобщий восторг (кроме, пожалуй, самих львов). Лев пытался преследовать хищницу, но был вынужден вернуться ни с чем. 

Оставшийся день туристы потратили на то, чтобы отыскать Выжившего — так они прозвали собаку, которой удалось перехитрить целый прайд, вовремя прикинувшись мертвой. Такую тактику во время заведомо провальной драки уже замечали за этими животными. 

Клаус и его дочь отыскали самца перед закатом, когда он прихрамывая вернулся к логову, где обитала вся стая гиеновидных собак. Даже в сумерках были заметны глубокие раны на его задней лапе и ребрах. Несколько дней он не покидал логова, неспособный охотиться и даже разделить с собратьями добычу, которую они пытались ему дать. После отъезда гид сообщил мужчине, что пес продержался еще несколько недель, но в итоге скончался от травм.

«Для нас с Кирой это было и остается нашим лучшим наблюдением за дикой природой за всю историю сафари», — отмечает Клаус.

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