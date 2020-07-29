Хитрость гиеновидной собаки против львиной силы: видео

Очередную захватывающую сцену из жизни дикой природы удалось запечатлеть туристам заповедника Мореми (Ботсвана). Это произошло на территории общинной концессии Khwai, где туристы наблюдали за жизнью местной знаменитой стаи гиеновидных собак — очень быстрых, умных и компанейских созданий. Одним из главных фанатов этих животных оказался Клаус Бёмер, 50-летний немецкий инженер, который вот уже два десятка лет ездит в Африку на сафари. В этот раз с ним приехала его 17-летняя дочь Кира.

Несколько дней подряд туристы от рассвета до заката старались следовать за гиеновидными собаками от их логова и по охотничьим маршрутам. Но как-то раз они заметили другие машины с туристами, которые наблюдали за чем-то в отдалении. Гид принял решение подъехать поближе и узнать, что их заинтересовало.

Оказалось, сразу несколько машин наблюдали за ужином львиного прайда: львам удалось убить антилопу гну и теперь их ждала сытная трапеза. Правда, львицы и львята смиренно ждали в сторонке, пока ел доминантный самец — крупный лев, не желающий ни с кем делить добычу. Даже его брату пришлось отступить и ожидать свой очереди.

Внезапно трапезу прервали две гиеновидные собаки, которые преследовали импалу и так увлеклись погоней, что не заметили, как забежали прямо в середину прайда. И если одной охотнице удалось вовремя остановиться и отбежать подальше, то ее собрату повезло гораздо меньше: встревоженные львы всем скопом накинулись на нарушителя их спокойствия, и несколько минут не было видно ничего, кроме поднятой в воздух пыли, из облака которой раздавался львиный рык и жалобный скулеж африканской собаки. Все свидетели этой сцены были уверены, что судьба незадачливого самца уже решена.