Рейтинг@Mail.ru
Поиск
x
Журнал №192, сентябрь 2019
Журнал №70, июнь–август 2019
Это новый сайт National Geographic Россия. Пока мы работаем в режиме бета-тестирования.
Если у вас возникли сложности при работе с сайтом, напишите нам: new-ng@yasno.media
Природа

Хобот помощи: слоны помогают детенышу выбраться на высокий берег

Анастасия Баринова
26 сентября 2019
110011.jpg
Фото: Kruger Sightings
00220022.jpg
Фото: Kruger Sightings
Слоны – социальные животные и умеют заботиться друг о друге.

Бывший рейнджер Тимоти Ван Вуурен (Timothy Van Vuuren) недавно вернулся в качестве простого туриста в природный резерват MalaMala Game, расположенный неподалеку от знаменитого южноафриканского парка Крюгера. Здесь он работал в 2016 году и знает лучшие места для наблюдения за представителями фауны.

Тимоти с другими посетителями заповедника отправился к Песчаной реке (Sand River), куда на водопой регулярно приходят самые разные звери. На этот раз жажду здесь утоляли слоны, и турист вместе со своими спутниками принялись наблюдать за великанами саванны. Берег реки был достаточно крут, а среди группы слонов находился детеныш. 

Когда слоны твердой поступью взобрались обратно на берег, малыш не смог последовать за своими старшими товарищами. Он пытался залезть наверх с самых разных мест, но каждый раз соскальзывал вниз вместе с песком. Сначала слоненку пытался помочь один сородич, протягивая тому хобот, но затем вокруг места событий сгрудились все взрослые особи, заслышав зов о помощи. В конце концов один из них спустился с берега вниз, чтобы дать малышу опору, а другие, бережно поддерживая слоненка хоботами, помогли ему вскарабкаться наверх. Все слоны действовали спокойно и слаженно, и ни один не остался в стороне. Тимоти удалось запечатлеть это на видео.  

Бывший рейнджер подчеркивает, что несмотря на всю свою дружелюбность, слоны могут быть опасны для человека, если почувствуют угрозу, поэтому всем желающим вести съемки в заповедниках он советует держаться от них, как и от других животных, на безопасном расстоянии.

Слоны живут группами, где хорошо развита система коммуникаций. Это, в первую очередь, тактильный контакт: особи приветствуют друг друга, поглаживая или обхватывая свои хоботы; дотрагиваясь до сородичей, они «считывают» сигналы, основанные на химических выделениях, и так далее. Между тем зрительная коммуникация в основном предполагает агрессию, а звуки (весьма разнообразные) эти животные издают в состоянии возбуждения, страдания или угрозы.

Посмотрите, как слоны спасли слоненка, упавшего в воду.

190925-1559-948-0900-234283-001-antikebabyflaschen-5.jpg
Наука
Как выглядели детские бутылочки в эпоху неолита: находки археологов
Псалтирь
Наука
На затонувшем три века назад судне нашли полностью сохранившуюся книгу
Озеро Белое
Природа
Озеро Белое в Московской области возьмут под охрану
teabag-550397_1920.jpg
Еда
В чайных пакетиках обнаружен микропластик
Стамбул
Происшествия
В Стамбуле произошло землетрясение магнитудой 5,8
Слоны
Звери
Слоненок поможет ученым изучить язык слонов
/upload/iblock/499/4993b3501312ce174ecced39fe4b5735.jpg
Природа
Буйволы спасают слоненка от львов: видео
/upload/iblock/160/160d4456e43c1717d497e47d79c3baac.jpg
Природа
Спасаясь от браконьеров, слоны изменили свою ДНК
/upload/iblock/34f/34f8ee625de97cd35a08a2c19b89424a.jpg
Природа
Тяжело в учении. Слоненок безуспешно пытается пить с помощью хобота