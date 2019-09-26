Хобот помощи: слоны помогают детенышу выбраться на высокий берег

Бывший рейнджер Тимоти Ван Вуурен (Timothy Van Vuuren) недавно вернулся в качестве простого туриста в природный резерват MalaMala Game, расположенный неподалеку от знаменитого южноафриканского парка Крюгера. Здесь он работал в 2016 году и знает лучшие места для наблюдения за представителями фауны.
Тимоти с другими посетителями заповедника отправился к Песчаной реке (Sand River), куда на водопой регулярно приходят самые разные звери. На этот раз жажду здесь утоляли слоны, и турист вместе со своими спутниками принялись наблюдать за великанами саванны. Берег реки был достаточно крут, а среди группы слонов находился детеныш.
Когда слоны твердой поступью взобрались обратно на берег, малыш не смог последовать за своими старшими товарищами. Он пытался залезть наверх с самых разных мест, но каждый раз соскальзывал вниз вместе с песком. Сначала слоненку пытался помочь один сородич, протягивая тому хобот, но затем вокруг места событий сгрудились все взрослые особи, заслышав зов о помощи. В конце концов один из них спустился с берега вниз, чтобы дать малышу опору, а другие, бережно поддерживая слоненка хоботами, помогли ему вскарабкаться наверх. Все слоны действовали спокойно и слаженно, и ни один не остался в стороне. Тимоти удалось запечатлеть это на видео.
Бывший рейнджер подчеркивает, что несмотря на всю свою дружелюбность, слоны могут быть опасны для человека, если почувствуют угрозу, поэтому всем желающим вести съемки в заповедниках он советует держаться от них, как и от других животных, на безопасном расстоянии.
Слоны живут группами, где хорошо развита система коммуникаций. Это, в первую очередь, тактильный контакт: особи приветствуют друг друга, поглаживая или обхватывая свои хоботы; дотрагиваясь до сородичей, они «считывают» сигналы, основанные на химических выделениях, и так далее. Между тем зрительная коммуникация в основном предполагает агрессию, а звуки (весьма разнообразные) эти животные издают в состоянии возбуждения, страдания или угрозы.
Посмотрите, как слоны спасли слоненка, упавшего в воду.