Хобот помощи: слоны помогают детенышу выбраться на высокий берег

Бывший рейнджер Тимоти Ван Вуурен (Timothy Van Vuuren) недавно вернулся в качестве простого туриста в природный резерват MalaMala Game, расположенный неподалеку от знаменитого южноафриканского парка Крюгера. Здесь он работал в 2016 году и знает лучшие места для наблюдения за представителями фауны.



Тимоти с другими посетителями заповедника отправился к Песчаной реке (Sand River), куда на водопой регулярно приходят самые разные звери. На этот раз жажду здесь утоляли слоны, и турист вместе со своими спутниками принялись наблюдать за великанами саванны. Берег реки был достаточно крут, а среди группы слонов находился детеныш.



Когда слоны твердой поступью взобрались обратно на берег, малыш не смог последовать за своими старшими товарищами. Он пытался залезть наверх с самых разных мест, но каждый раз соскальзывал вниз вместе с песком. Сначала слоненку пытался помочь один сородич, протягивая тому хобот, но затем вокруг места событий сгрудились все взрослые особи, заслышав зов о помощи. В конце концов один из них спустился с берега вниз, чтобы дать малышу опору, а другие, бережно поддерживая слоненка хоботами, помогли ему вскарабкаться наверх. Все слоны действовали спокойно и слаженно, и ни один не остался в стороне. Тимоти удалось запечатлеть это на видео.