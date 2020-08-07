Хоботный анолис: ящерица-Пиноккио

Эта забавно выглядящая ящерица — хоботный анолис (Anolis proboscis) — обитает в тропических лесах Эквадора, покрывающих склоны Анд. Необычность ей придает подвижный вырост на носу, которым не могут похвастаться другие представители рода (за исключением бразильского эндемика).

Вырост есть только у самцов анолиса, и нужен он им для того, чтобы привлекать самок. Прежде чем спариться с самкой, самец раздувает свой горловой мешок и задирает вырост под углом 45°.

Хоботный анолис как вид был впервые описан в 1956 году. В течение последующих нескольких лет ученые обнаружили еще шесть представителей вида, все они оказались самцами. Затем, вплоть до 2005 года, ни одна особь не попадалась человеку на глаза. Таким образом знания о виде были основаны на данных, полученных при изучении всего шести животных.

В 2005 году хоботного анолиса удалось обнаружить вновь. Это произошло случайно: группа бердвотчеров приехала в тропический лес Миндо, известный своим колоссальным многообразием птиц. Один из членов группы заметил странную ящерицу, переходящую тропинку, и обратил на нее внимание гида. Тот понял, что они столкнулись с чем-то необыкновенным, и тут же сообщил местным герпетологам. Вскоре в Миндо прибыли сразу две научные группы (из Эквадора и США), которым общими усилиями удалось обнаружить сразу двадцать особей, среди которых оказались и самки. Таким образом стало ясно, что выростом на носу могут похвастать лишь самцы.

В английском языке хоботный анолис известен как ящерица-Пиноккио (Pinocchio lizard).