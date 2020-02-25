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Природа

На озере Мичиган образовались ледяные вулканы: видео

25 февраля 2020
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Фото: greenbuoyresort / Instagram
Редкое и впечатляющее зрелище.

Несмотря на прозвище, ледяные вулканы вовсе не являются вулканами. Конусообразные насыпи образуются на краях озер, когда вода прорывается сквозь отверстия в тонком льду на поверхность. Если воздух надо льдом достаточно холодный, высвобождающаяся вода замерзает, образуя своего рода мини-вулкан. Это известное, но достаточно редкое явление было замечено на озере Мичиган в США.

По словам метеоролога Мэтта Бенца, ледяные вулканы обычно образуются вблизи больших водоемов, где отрицательная температура позволяет ледяному шельфу возникать над поверхностью воды вдоль береговой линии. При этом, волны подо льдом должны быть достаточно мощными, чтобы пробивать лед и выталкивать воду. Метеоролог отмечает, что Великие озера — подходящее место для образования ледяных вулканов, поскольку водоемы меньших размеров часто покрываются льдом полностью.

Эксперты также предупреждают местных жителей и туристов, что забираться на такие образования может быть опасно — эти вулканы внутри полые, поэтому под тяжестью человека вполне могут провалиться.

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