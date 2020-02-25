На озере Мичиган образовались ледяные вулканы: видео

Несмотря на прозвище, ледяные вулканы вовсе не являются вулканами. Конусообразные насыпи образуются на краях озер, когда вода прорывается сквозь отверстия в тонком льду на поверхность. Если воздух надо льдом достаточно холодный, высвобождающаяся вода замерзает, образуя своего рода мини-вулкан. Это известное, но достаточно редкое явление было замечено на озере Мичиган в США.
Ice volcano on the ice shelf; Oswego NY. Wait until the end of the video. @michaelpag3wx @CarsonMetcalf @lvwxgeek @LI_Weather516 @WENYBielfeldWx @LiamHealyWX @Laurinaitiswx pic.twitter.com/0F3RJqPPnV— Tommy Cerra (@TCWeather) February 21, 2020
An arctic blast brought an interesting phenomenon to Lake Michigan - ice volcanoes ❄️🌋 pic.twitter.com/8YiNQTiKkC— Pattrn (@pattrn) February 20, 2020
По словам метеоролога Мэтта Бенца, ледяные вулканы обычно образуются вблизи больших водоемов, где отрицательная температура позволяет ледяному шельфу возникать над поверхностью воды вдоль береговой линии. При этом, волны подо льдом должны быть достаточно мощными, чтобы пробивать лед и выталкивать воду. Метеоролог отмечает, что Великие озера — подходящее место для образования ледяных вулканов, поскольку водоемы меньших размеров часто покрываются льдом полностью.
Эксперты также предупреждают местных жителей и туристов, что забираться на такие образования может быть опасно — эти вулканы внутри полые, поэтому под тяжестью человека вполне могут провалиться.
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