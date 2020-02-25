На озере Мичиган образовались ледяные вулканы: видео

По словам метеоролога Мэтта Бенца, ледяные вулканы обычно образуются вблизи больших водоемов, где отрицательная температура позволяет ледяному шельфу возникать над поверхностью воды вдоль береговой линии. При этом, волны подо льдом должны быть достаточно мощными, чтобы пробивать лед и выталкивать воду. Метеоролог отмечает, что Великие озера — подходящее место для образования ледяных вулканов, поскольку водоемы меньших размеров часто покрываются льдом полностью.

Эксперты также предупреждают местных жителей и туристов, что забираться на такие образования может быть опасно — эти вулканы внутри полые, поэтому под тяжестью человека вполне могут провалиться.

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