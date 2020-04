Идём на дно: чем грозит грядущее вымирание морской мегафауны

Нынешнее сокращение биоразнообразия уже названо шестым массовым вымиранием в истории. Биологи решили выяснить, к каким последствиям приведет вымирание крупных видов животных, обитающих в морях и океанах, — и пришли к неутешительным выводам.

Functional diversity of marine megafauna in the Anthropocene / Science Advances Вклад представителей мегафауны в функциональное разнообразие и их текущий статус. Столбцы представляют средние значения для каждого вида по всем изменениям. A — функциональная уникальность, (B) — видовая уникальность, (C) — баллы по индексу FUSE. Пять наиболее высоких индексов у зеленой морской черепахи (Chelonia mydas), Золотого карпа Жюльена (Probarbus jullieni), дюгоня (Dugong dugong), морской выдры, или калана (Enhydra lutris) и гигантского моллюска (Tridacna gigas). Не все эти виды находятся на грани вымирания прямо сейчас, но именно они однозначно заслуживают самого высокого приоритета защиты.