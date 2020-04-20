Идём на дно: чем грозит грядущее вымирание морской мегафауны

К мегафауне относятся те животные, вес которых превышает 45 кг. Среди морских видов таковыми являются киты, акулы, тюлени, морские черепахи и даже морские выдры (каланы). Эти и другие представители морской мегафауны чрезвычайно важны в различнх экосистемах: они потребляют огромное количество биомассы, соединяют океанические системы и изменяют свою среду обитания. Например, морские выдры борются с изменениями климата, поедая морских ежей.

Размер представителя мегафауны, его рацион и перемещения в своей среде определяют экологические функции вида. Благодаря этим функциям и поддерживаются разнообразные экосистемы. Однако, согласно новому исследованию, каждое пятое крупное морское животное в мире может вымереть в течение 100 лет — к 2120 году мы можем навсегда потерять 18% морской мегафауны, которая наиболее чувствительна к изменениям климата.

Это выяснили биологи из университетов Великобритании, Франции, Швеции, США и Дании. Сперва учены собрали базу данных с различными особенностями всех представителей морской мегафауны (334 вида), чтобы понять их роль в экосистеме и предположить последствия вымирания. Исследователи учитывали рацион животных, расстояние их миграций и другие важные черты. Потом они смоделировали несколько сценариев будущего и оценили потенциальное воздействие потери видов на функциональное разнообразие. Для этого авторы исследования придумали специальный индекс под названием FUSE, который определяет виды, находящиеся под угрозой и имеющие особое значение для функционального разнообразия.