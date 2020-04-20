Идём на дно: чем грозит грядущее вымирание морской мегафауны
К мегафауне относятся те животные, вес которых превышает 45 кг. Среди морских видов таковыми являются киты, акулы, тюлени, морские черепахи и даже морские выдры (каланы). Эти и другие представители морской мегафауны чрезвычайно важны в различнх экосистемах: они потребляют огромное количество биомассы, соединяют океанические системы и изменяют свою среду обитания. Например, морские выдры борются с изменениями климата, поедая морских ежей.
Размер представителя мегафауны, его рацион и перемещения в своей среде определяют экологические функции вида. Благодаря этим функциям и поддерживаются разнообразные экосистемы. Однако, согласно новому исследованию, каждое пятое крупное морское животное в мире может вымереть в течение 100 лет — к 2120 году мы можем навсегда потерять 18% морской мегафауны, которая наиболее чувствительна к изменениям климата.
Это выяснили биологи из университетов Великобритании, Франции, Швеции, США и Дании. Сперва учены собрали базу данных с различными особенностями всех представителей морской мегафауны (334 вида), чтобы понять их роль в экосистеме и предположить последствия вымирания. Исследователи учитывали рацион животных, расстояние их миграций и другие важные черты. Потом они смоделировали несколько сценариев будущего и оценили потенциальное воздействие потери видов на функциональное разнообразие. Для этого авторы исследования придумали специальный индекс под названием FUSE, который определяет виды, находящиеся под угрозой и имеющие особое значение для функционального разнообразия.
Результаты исследования позволили осознать важность морской мегафауны в экосистемах. Ученые выяснили, что при нынешнем темпе вымирания этих животных, в ближайшие 100 лет мы можем потерять около 18% видов морской мегафауны, что выразится в потере 11% объема экологических функций.
Тем не менее, если вымрут все виды, находящиеся сейчас под угрозой (которые отмечены как таковые в перечне МСОП), мир может потерять 40% видов и 48% экологических функций.
Согласно прогнозу исследователей, сильнее всего от грядущего вымирания пострадают акулы. Повышенное внимание к этим и другим высокоэффективным видам, водящим в индекс FUSE, поможет обеспечить поддержание экологических функций, обеспечиваемых морской мегафауной.
Результаты исследования ученых опубликованы в журнале Science Advvances.