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Природа

Идём на дно: чем грозит грядущее вымирание морской мегафауны

National Geographic Россия
20 апреля 2020
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Китовая акула
Фото: Spike Stitch / Flickr
Нынешнее сокращение биоразнообразия уже названо шестым массовым вымиранием в истории. Биологи решили выяснить, к каким последствиям приведет вымирание крупных видов животных, обитающих в морях и океанах, — и пришли к неутешительным выводам.

К мегафауне относятся те животные, вес которых превышает 45 кг. Среди морских видов таковыми являются киты, акулы, тюлени, морские черепахи и даже морские выдры (каланы). Эти и другие представители морской мегафауны чрезвычайно важны в различнх экосистемах: они потребляют огромное количество биомассы, соединяют океанические системы и изменяют свою среду обитания. Например, морские выдры борются с изменениями климата, поедая морских ежей.

Размер представителя мегафауны, его рацион и перемещения в своей среде определяют экологические функции вида. Благодаря этим функциям и поддерживаются разнообразные экосистемы. Однако, согласно новому исследованию, каждое пятое крупное морское животное в мире может вымереть в течение 100 лет — к 2120 году мы можем навсегда потерять 18% морской мегафауны, которая наиболее чувствительна к изменениям климата. 

Это выяснили биологи из университетов Великобритании, Франции, Швеции, США и Дании. Сперва учены собрали базу данных с различными особенностями всех представителей морской мегафауны (334 вида), чтобы понять их роль в экосистеме и предположить последствия вымирания. Исследователи учитывали рацион животных, расстояние их миграций и другие важные черты. Потом они смоделировали несколько сценариев будущего и оценили потенциальное воздействие потери видов на функциональное разнообразие. Для этого авторы исследования придумали специальный индекс под названием FUSE, который определяет виды, находящиеся под угрозой и имеющие особое значение для функционального разнообразия.

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Functional diversity of marine megafauna in the Anthropocene / Science Advances Вклад представителей мегафауны в функциональное разнообразие и их текущий статус. Столбцы представляют средние значения для каждого вида по всем изменениям. A — функциональная уникальность, (B) — видовая уникальность, (C) — баллы по индексу FUSE. Пять наиболее высоких индексов у зеленой морской черепахи (Chelonia mydas), Золотого карпа Жюльена (Probarbus jullieni), дюгоня (Dugong dugong), морской выдры, или калана (Enhydra lutris) и гигантского моллюска (Tridacna gigas). Не все эти виды находятся на грани вымирания прямо сейчас, но именно они однозначно заслуживают самого высокого приоритета защиты.
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Результаты исследования позволили осознать важность морской мегафауны в экосистемах. Ученые выяснили, что при нынешнем темпе вымирания этих животных, в ближайшие 100 лет мы можем потерять около 18% видов морской мегафауны, что выразится в потере 11% объема экологических функций.

Тем не менее, если вымрут все виды, находящиеся сейчас под угрозой (которые отмечены как таковые в перечне МСОП), мир может потерять 40% видов и 48% экологических функций.

«Это значит, что нам нужно действовать сейчас, чтобы уменьшить растущее влияние антропогенного фактора на морскую мегафауну, включая изменения климата, и одновременно способствовать восстановлению популяций», — говорит доктор Джон Гриффин, соавтор исследования.

Согласно прогнозу исследователей, сильнее всего от грядущего вымирания пострадают акулы. Повышенное внимание к этим и другим высокоэффективным видам, водящим в индекс FUSE, поможет обеспечить поддержание экологических функций, обеспечиваемых морской мегафауной. 

Результаты исследования ученых опубликованы в журнале Science Advvances. 

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