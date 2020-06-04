Иглокожий «ходячий мертвец» движется по морскому дну: видео

Группа немецких биологов отправилась в научную экспедицию на полярный Шпицберген. Там они изучали жизнь подводных обитателей на дне морском: в этом им помогла подводная платформа, оснащённая видеокамерами. Ученые непрерывно снимали дно в течение нескольких суток, и в итоге заметили среди неспешного течения жизни морских организмов нечто необычное.

Главным героем видеосъёмки, которому исследователи посвятили научную статью в журнале Polar Biology, оказался морской ёж — иглокожее животное из семейства стронгилоцентрутоусов (Strongylocentrotus). Однако это был не обычный, а весьма потрёпанный жизнью морской ёж: отсутствовала треть панциря, часть ротового аппарата с оральной стороны и других органов, а оставшиеся внутренности были фактически открыты с аборальной стороны (там, где находится анальное отверстие и половые органы).

Биологи назвали ежа «ходячим мертвецом»: несмотря на все повреждения, которые должны были повлиять на его жизнедеятельность, он уверенно двигался вперёд с обычной для здоровых иглокожих скоростью и продолжал своё путешествие по морскому дню в течение двух дней — пока велась съёмка.