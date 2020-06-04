Иглокожий «ходячий мертвец» движется по морскому дну: видео

Группа немецких биологов отправилась в научную экспедицию на полярный Шпицберген. Там они изучали жизнь подводных обитателей на дне морском: в этом им помогла подводная платформа, оснащённая видеокамерами. Ученые непрерывно снимали дно в течение нескольких суток, и в итоге заметили среди неспешного течения жизни морских организмов нечто необычное.
Главным героем видеосъёмки, которому исследователи посвятили научную статью в журнале Polar Biology, оказался морской ёж — иглокожее животное из семейства стронгилоцентрутоусов (Strongylocentrotus). Однако это был не обычный, а весьма потрёпанный жизнью морской ёж: отсутствовала треть панциря, часть ротового аппарата с оральной стороны и других органов, а оставшиеся внутренности были фактически открыты с аборальной стороны (там, где находится анальное отверстие и половые органы).
Биологи назвали ежа «ходячим мертвецом»: несмотря на все повреждения, которые должны были повлиять на его жизнедеятельность, он уверенно двигался вперёд с обычной для здоровых иглокожих скоростью и продолжал своё путешествие по морскому дню в течение двух дней — пока велась съёмка.
За время съёмок зомби-ёж прополз около 60 сантиметров. На первый взгляд — ничтожное расстояние, но оно вполне обычно для здорового морского ежа. Животное не остановилось даже тогда, когда столкнулось с крабом (и смогло увернуться от него).
«Прогулку мертвеца» биологи объясняют особенностями нервной системы иглокожих — эти животные обладают нервным кольцом вокруг ротового отверстия и радиальными нервными тяжами, благодаря которым ёж координирует свои движения. В оральной стенке тела лежат две нервные системы — чувствительная и двигательная. В аборальной стенке тела — только двигательная.
Части нервной системы у героя видеозаписи остались неповрежденными, поэтому он мог не просто ползти «куда глаза глядят» (глаз у него как раз и нет, так что полз он скорее «куда амбулакральные ножки и иглы ведут»), но и управлять собственными движениями — то, что животное смогло избежать столкновения с хищным крабом, свидетельствует об успешном функционировании его рефлексов.
Что произошло дальше, неизвестно — платформу подняли на поверхность, и следить за морским ежом больше не вышло. Известно, что эти животные умеют самоисцеляться, за короткий срок отращивая утраченные иглы и другие части тел, поэтому исследователи надеются, что еж сможет выжить и дождаться момента, когда повреждения в панцире затянутся.
Биологи уверены, что видеозапись является ценным свидетельством посттравматического выживания при получении определенных травм, и может быть полезна для исследования регенеративных процессов у морских животных.
Посмотрите, как морские ежи выворачиваются наизнанку, чтобы родиться.