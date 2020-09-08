Игра престолов: как желудевые дятлы воюют за территорию

В некоторых районах Северной, Центральной и Южной Америки можно встретить небольших черных птиц с белой «маской» у клюва и в красных «шапочках». Это — муравьиные меланерпесы (Melanerpes formicivorus), или желудевые дятлы. Они известны тем, что выдалбливают клювами в деревьях углубления для небольших тайничков, куда прячут желуди.

Однако пристрастие прятать угощение — не единственная необычная черта этих птиц. Гораздо интереснее то, как муравьиные меланерпесы воюют за территорию. Когда бывший владелец умирает, на его место сразу же являются «боевые отряды» дятлов. Орнитологи отмечают, что количество таких отрядов может достигать дюжины, и каждом — по три-четыре пернатых воина. Одна «коалиция» должна победить всех остальных, чтобы занять место на территории. Такое поведение очень редко наблюдается у животных — чаще всего битвы за территорию проходят «один на один» или «стенка на стенку» между двумя группами.

Ученые давно хотели узнать, как именно проходят войны желудевых дятлов за территорию, но хаос, численность птиц и невозможность определить, кто за кого воюет, затрудняли изучение этих процессов путем прямого наблюдения. Однако теперь орнитологи использовали новую технологию радиотелеметрии, которая позволяла им отслеживать местоположение птиц с точностью до минуты. С помощью радиометок, которые «закреплены на спине дятла, как поясная сумка у скалолазов», исследователи смогли узнать, сколько времени было потрачено на борьбу за власть и откуда появились воюющие. Исследование опубликовано в журнале Current Biology.