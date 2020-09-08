Игра престолов: как желудевые дятлы воюют за территорию

В некоторых районах Северной, Центральной и Южной Америки можно встретить небольших черных птиц с белой «маской» у клюва и в красных «шапочках». Это — муравьиные меланерпесы (Melanerpes formicivorus), или желудевые дятлы. Они известны тем, что выдалбливают клювами в деревьях углубления для небольших тайничков, куда прячут желуди.
Однако пристрастие прятать угощение — не единственная необычная черта этих птиц. Гораздо интереснее то, как муравьиные меланерпесы воюют за территорию. Когда бывший владелец умирает, на его место сразу же являются «боевые отряды» дятлов. Орнитологи отмечают, что количество таких отрядов может достигать дюжины, и каждом — по три-четыре пернатых воина. Одна «коалиция» должна победить всех остальных, чтобы занять место на территории. Такое поведение очень редко наблюдается у животных — чаще всего битвы за территорию проходят «один на один» или «стенка на стенку» между двумя группами.
Ученые давно хотели узнать, как именно проходят войны желудевых дятлов за территорию, но хаос, численность птиц и невозможность определить, кто за кого воюет, затрудняли изучение этих процессов путем прямого наблюдения. Однако теперь орнитологи использовали новую технологию радиотелеметрии, которая позволяла им отслеживать местоположение птиц с точностью до минуты. С помощью радиометок, которые «закреплены на спине дятла, как поясная сумка у скалолазов», исследователи смогли узнать, сколько времени было потрачено на борьбу за власть и откуда появились воюющие. Исследование опубликовано в журнале Current Biology.
Борьба за власть чаще всего разгорается близ раскидистых и старых дубов с «житницами», стволы которых испещрены тысячами отверстий в коре для желудей, ранее проделанных птицами. Именно здесь птицам выгоднее всего выводить потомство. Как выяснили биологи, за территорию сражаются отряды с окрестностей, сформированные из братьев и сестер, которые еще не завели потомства.
Данные радиометок показали, что некоторые птицы возвращаются к незанятому дубу день за днем и дерутся по десять часов за раз.
Изначально исследователи выдвинули гипотезу, что дятлы будут бороться за территории, наиболее близкие к их нынешним местам гнездования, но обнаружили, что решение сражаться может зависеть от более сложных социальных сигналов и вербовки членов в свою коалицию.
«Эти птицы часто ждут годами, и когда наступит подходящий момент и у них будет достаточно воинов в отряде, они сделают все возможное, чтобы завоевать действительно хорошую территорию», — отмечает автор исследования.
Сложное социальное поведение дятлов распространяется и на другую группу: на зрителей. «Мы никогда особо не обращали на них внимания, потому что всегда были зациклены на птицах, которые на самом деле дрались», — говорит Сахас Барве. — «Мы часто забываем, что совсем рядом на деревьях сидят птицы, которые просто наблюдают за происходящим».
Команда исследователей обнаружила, что самые масштабные сражения могут привлечь более 30 птиц, или треть всех дятлов в этом районе, а некоторые преодолевают расстояние более трех километров, чтобы «заявиться с попкорном и посмотреть битву за самый большой особняк в округе».
По мнению ученых, преимущества важной социальной информации должны перевешивать риск того, чтобы оставить свою территорию без присмотра на значительное время. Желудевые дятлы имеют тесные социальные связи и знают статус каждого сородича из-за частых полетов на чужие территории. Они отмечают, что «зрители, вероятно, так же заинтересованы в результате, как и боец, хотя второй получает более ощутимую выгоду».