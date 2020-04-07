Илистый прыгун: образцовый отец

Самец строит пещерку, в которую ведет один или два входа. Частично она заполнена водой, но сводчатый потолок позволяет сохранить воздушный пузырь. Самка откладывает икру на потолок, и самец ее оплодотворяет. Затем самка удаляется, а самец остается ухаживать за икрой. Чтобы обеспечить необходимый уровень кислорода, заботливый отец раз за разом всплывает на поверхность, заглатывает воздух и, вернувшись в нору, выдыхает его. Коллега Исиматсу Карен Мартин полагает, что самец таким образом доставляет икринкам до ста порций воздуха.

Но этим отцовские обязанности не ограничиваются: Карен считает, что илистый прыгун следит за приливами и временем, чтобы в нужный момент начать точно так же «выносить» воздух из норы. Когда пещерку заливает водой, из икринок вылупляются мальки – и уплывают из убежища.