Рейтинг@Mail.ru
Поиск
x
National Geographic №198, март 2020
National Geographic Traveler №73, февраль – март 2020
Но есть и хорошие новости!
Это новый сайт National Geographic Россия. Пока мы работаем в режиме бета-тестирования.
Если у вас возникли сложности при работе с сайтом, напишите нам: new-ng@yasno.media
Природа

Илистый прыгун: образцовый отец

Патриция Эдмондс
07 апреля 2020
_DSC7547.jpg
На побережье Кувейта фотограф National Geographic неподвижно пролежал в грязи несколько часов, чтобы заснять брачный ритуал рыбок.
Фото: Томас П. Пешак
Самцы этих необычных во всех смыслах рыб отдают собственным детям воздух, которым дышат.

Изучать неуловимую рыбу, которая живет в черной грязи, очень сложно. Поэтому научные знания о многих видах илистых прыгунов неполные, а то, что известно наверняка, кажется странным. Например, у одного вида прыгунов глаза выдаются из глазниц. Чтобы смочить глаза, рыба глубоко «втягивает» их в глазные впадины, а затем выпускает обратно. Поэтому и вид называется Boleophthalmus – «вытолкнутый глаз».

Несколько десятков видов илистых прыгунов обитают в мангровых лесах и прибрежных экосистемах по всему миру.

Некоторые виды илистых прыгунов обитают в тропических прибрежных зонах. В брачный сезон самцы раздувают плавники и высоко выпрыгивают в воздух. Если представление самке понравится, она пойдет за самцом в нору, чтобы предаться любви вдали от посторонних глаз. Атсуси Исиматсу и его коллегам из Университета Нагасаки удалось подглядеть за процессом (помимо запаса терпения ученым понадобился эндоскоп).

23062569713_a3c656b0e2_b.jpg
budak / Flickr

Самец строит пещерку, в которую ведет один или два входа. Частично она заполнена водой, но сводчатый потолок позволяет сохранить воздушный пузырь. Самка откладывает икру на потолок, и самец ее оплодотворяет. Затем самка удаляется, а самец остается ухаживать за икрой. Чтобы обеспечить необходимый уровень кислорода, заботливый отец раз за разом всплывает на поверхность, заглатывает воздух и, вернувшись в нору, выдыхает его. Коллега Исиматсу Карен Мартин полагает, что самец таким образом доставляет икринкам до ста порций воздуха.

Но этим отцовские обязанности не ограничиваются: Карен считает, что илистый прыгун следит за приливами и временем, чтобы в нужный момент начать точно так же «выносить» воздух из норы. Когда пещерку заливает водой, из икринок вылупляются мальки – и уплывают из убежища.

рекомендации
Телескоп

Тест: освоение космоса и поиск внеземной жизни

Звезда

Какие люди! Фоторепортаж из Корнуолла