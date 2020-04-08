Импала пытается спастись сразу от бегемота и крокодила: видео

Видеозаписью, готовой дать фору держащим в напряжении короткометражкам, поделилась компания SafariLive, которая ежедневно проводит сафари-трансляции из парка Крюгера и других заповедников. Эта съемка также транслировалась во время онлайн-сафари, и за кадром можно слышать голос гида ​​Джеймса Хендри, комментирующего происходящее.

Джеймс прибыл на место происшествия уже тогда, когда африканская антилопа застряла на крохотном острове посреди водопоя. Скорее всего, в воду ее загнали дикие собаки ранее, а дальше она просто пыталась плыть к безопасному месту, чтобы скрыться от крокодилов, прячущихся в толще воды. С тех пор импала в нерешительности ходила по островку из одного конца в другой, пока потерявший терпение крокодил не решил выбраться на сушу, чтобы поймать замеченную жертву.

Тогда антилопа попыталась убежать и, сделав широкий скачок, бросилась в воду. Крокодил развернулся и отправился за ней.