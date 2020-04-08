Импала пытается спастись сразу от бегемота и крокодила: видео

Видеозаписью, готовой дать фору держащим в напряжении короткометражкам, поделилась компания SafariLive, которая ежедневно проводит сафари-трансляции из парка Крюгера и других заповедников. Эта съемка также транслировалась во время онлайн-сафари, и за кадром можно слышать голос гида Джеймса Хендри, комментирующего происходящее.
Джеймс прибыл на место происшествия уже тогда, когда африканская антилопа застряла на крохотном острове посреди водопоя. Скорее всего, в воду ее загнали дикие собаки ранее, а дальше она просто пыталась плыть к безопасному месту, чтобы скрыться от крокодилов, прячущихся в толще воды. С тех пор импала в нерешительности ходила по островку из одного конца в другой, пока потерявший терпение крокодил не решил выбраться на сушу, чтобы поймать замеченную жертву.
Тогда антилопа попыталась убежать и, сделав широкий скачок, бросилась в воду. Крокодил развернулся и отправился за ней.
Напряжение возрастает, когда крокодил начинает нагонять антилопу, и вдруг в кадре появляется плывущий ей наперерез бегемот. Несмотря на кажущуюся неуклюжесть этих животных, бегемоты очень агрессивны и могут развивать немаленькую скорость как в воде, так и на суше. Они также нередко убивают антилоп и других животных, а вопреки расхожему мнению о травоядности бегемотов, те вполне могут полакомиться и падалью.
Все же рептилии удается первой схватить жертву, но бегемот так просто не сдается, и бросается на более удачливого соперника. Они уходят под воду вместе с импалой, но спустя несколько секунд гиппопотам всплывает на поверхность — ни крокодила, ни антилопы уже не видно.
Несколько секунд спустя Джеймс и съемочная группа заметили некоторые всплывающие пузырьки на довольно большом расстоянии от бегемота и пришли к выводу, что крокодил выжил и добыча досталась именно ему.
«Быть импалой в Африке — худшее, что только можно себе представить», — комментирует видеозапись один из зрителей.