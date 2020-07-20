Императорские пингвины: на пути к вымиранию

К чему привыкнуть будет нелегко самим императорским пингвинам, так это к таянию (а возможно, и к исчезновению) морского льда. Лед – территория, где птицы встречаются, размножаются, а еще со льда удобно охотиться. Несмотря на то что пингвины великолепно плавают, взрослым особям всех 54 колоний, разбросанных по Антарктике – а это около 256,5 тысячи пар, – нужно выкормить птенцов на морском льду, до того, как он растает с наступлением весны. Пять лет назад площадь ледового покрова в Антарктиде стала резко сокращаться.

«Если все будет продолжаться в том же духе, императорские пингвины через какое-то время вымрут», – утверждает Стефани Жануврие, морской орнитолог из Океанографического института Вудс-Хола в Массачусетсе. Исследования показывают, что, если выбросы углекислого газа не сократятся, 80 процентов колоний императорских пингвинов могут исчезнуть к 2100 году. К тому времени средняя температура Земли рискует подняться на 3–5 градусов. «Если рост температуры удастся ограничить – скажем, полутора градусами, – то, возможно, потеряны будут лишь около 20 процентов колоний», – говорит Жануврие. В то же время, прогнозируют ученые, популяции в морях Росса и Уэдделла, потенциальных прибежищах пингвинов, в силу более благоприятных ледовых условий, могут незначительно увеличиться.