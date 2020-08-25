«Инопланетный» вулкан: эфиопский Даллол

Увидев этот разноцветный вулкан и яркие горячие источники вокруг него, может показаться, что вы оказались на другой планете. Впрочем, действительно, по словам исследователей, пейзажи Даллола похожи на пейзажи Ио, спутника Юпитера.

Вулкан Даллол, как и другие находящиеся поблизости вулканы, образовался на границе отдаляющихся друг от друга Аравийской и Африканской плит в знаменитой Восточно-Африканской рифтовой долине. Земная кора в этом месте относительно тонкая, что способствует вулканической активности. Последнее извержение Даллола датируется 1926 годом.

Свои невероятно яркие цвета Даллол приобрел благодаря соли, железу, сере и некоторым другим веществам, которые выделяются на поверхность из недр вулкана. К слову, весьма причудливо смотрятся серные отложения Даллола. Некоторые из них представляют собой некрупные столбики и достигают около метра в высоту.

Интересно, что из фумарол Даллола (отверстия в вулкане, служащие источниками горячих газов) зачастую выделяются токсичные газы. Именно поэтому в кратере нередко можно найти трупы отравившихся мелких животных.

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