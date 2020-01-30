Аполлон: бабочка с божественным именем

Теперь таких не печатают: кожаный переплет и фантастически красивые иллюстрации, на которых изображены тысячи бабочек. И моя жизнь стала другой: поиск ранее неизвестных мне видов, а неизвестно было практически все, превратился в увлечение. Даже во сне ко мне прилетали бабочки и иногда самый большой и красивый в Европейской России парусник аполлон (Parnassius apollo). Еще школьником я исследовал все отмеченные в специальной литературе места Подмосковья, но не знал, что опоздал на десяток лет. Здесь этот редкий красавец исчез, и последняя единичная встреча была отмечена в 1974 году.



Прошло тридцать лет. Мой друг, ученый Илья Осипов организовал небольшую экспедицию в те места Центральной России где, по словам биологов, аполлон еще сохранился. Малонаселенные районы Владимирской области славятся своей относительно нетронутой природой. Здесь много малых рек, сосняки на песке чередуются с зарастающими вырубками, заброшенными полями и старыми гарями. Солнечные опушки сосняков покрыты очитком. С мясистыми и питательными листьями заячьей капусты, как зовут в народе это растение, связана вся жизнь аполлона. Жизнь, по-своему очень интересная.



Бабочка эта довольно большая – почти десять сантиметров в размахе крыльев. Видно ее издалека, и даже начинающий собиратель насекомых может отличить аполлона от банальной белянки – капустницы по странному, как кажется, не очень уверенному полету. Создается впечатление, что порхает он не слишком охотно, разве что в жаркий полдень может пролететь несколько сот метров. Впрочем, настырные ученые выяснили, что самцы аполлона в поисках пищи и партнерш способны преодолевать до 1800 метров за день. Финский энтомолог Марианна Фред из Академического университета Обо очень удивилась, узнав о том, что пишут популярные издания. «Это абсолютно противоречит данным наших наблюдений, – говорит она. – За считанные дни аполлон способен преодолеть до пяти километров». Больше времени в воздухе проводят самцы – и потому в сачки коллекционеров они попадают вдвое чаще, чем самки.



Аполлон встречается все реже: для его существования необходимы несколько определенных растений. На очитке растут гусеницы, а от наличия нектароносов зависит способность самок к спариванию.

Этой бабочкой восхищались многие, в том числе Генри Роуленд-Браун, известный английский журналист и энтомолог-любитель. «Полет аполлона – поэзия движения, и полупрозрачные крылья, крупно отмеченные черными и ярко-розовыми в черных обводах крапинками… увиденные хоть раз, не забудутся никогда», – писал он в эссе «Охота на бабочек в Альпах», увидевшем свет в 1902 году в весьма уважаемом в научном мире журнале. А французский энтомолог Жан Анри Фабр в знаменитой «Жизни насекомых» назвал аполлона «изящным обитателем альпийских уединений, на кромке вечных снегов». В горах эта бабочка действительно более обычна. В каждом ущелье развивается изолированная популяция, появляются новые вариации, чуть отличающиеся от соседних.



В 2010 году их насчитывалось не менее шестисот. И потому бабочка очень ценится коллекционерами: одни хотят собрать все известные разновидности, другие мечтают открыть новые. Конечно, ловля эта незаконна, поскольку запрещается природоохранным законодательством почти везде (в 1996 году аполлон был даже внесен Международным союзом охраны природы в список видов, которым грозит полное уничтожение). И дело, понятно, далеко не только в коллекционерах: если облюбованная бабочкой поляна или опушка выкашивается, распахивается либо выгорает во время весеннего пала, аполлон, скорее всего, больше туда не вернется…

