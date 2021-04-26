Амазонские богомолы манят самцов странными железами с феромонами

В октябре 2017 года герпетолог Фрэнк Глоу путешествовал по ночным тропическим лесам перуанской Амазонии, на исследовательской станции Пангуана, в поисках земноводных и рептилий. Его фонарик осветил коричневого, похожего на лист дерева, богомола Stenophylla lobivertex. К своему удивлению, он увидел торчащие из спины насекомого личинкоподобные структуры, о назначении которых ему ничего не было известно. При этом странные выросты быстро скрылись внутри богомола, как только он попал в пятно света фонарика.
Первой мыслью Глоу было то, что насекомое заражено паразитом, поедающим хозяина изнутри. Так делают, например, грибы-паразиты с мухами и цикадами. Однако дальнейшие наблюдения, проведенные совместно с Кристианом Шварцем, энтомологом из Рурского университета в Бохуме, показали, что загадочные структуры не имеют никакого отношения к паразитам.
Ученые выяснили, что в полной темноте самки богомолов демонстрируют миру двойные выросты нефритового цвета. Эти выросты наполнены гемолимфой и являются сильно модифицированной железой для производства феромонов – химических сигналов, помогающих самкам некоторых насекомых привлекать партнеров.
У других богомолов есть простые, не надуваемые железы, которые расположены в том же отделе брюшной полости, что и эти странные вычурные железы S. lobivertex.
Глоу считает, что похожие железы могут существовать у двух других видов Stenophylla и, возможно, у других богомолов.
«Если этот орган действительно является важным инструментом для более эффективного поиска партнеров, то это было бы преимуществом для многих видов богомолов, и, возможно, получило более широкое распространение в процессе эволюции», – считает Глоу.
Исследователи считают, что такая выступающая феромоновая железа с большой площадью поверхности может действительно эффективнее привлекать партнеров. Они продолжат наблюдения за богомолами, чтобы убедиться в этом.
Почитайте, в чем секрет любви лемуров.