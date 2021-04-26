Амазонские богомолы манят самцов странными железами с феромонами

В октябре 2017 года герпетолог Фрэнк Глоу путешествовал по ночным тропическим лесам перуанской Амазонии, на исследовательской станции Пангуана, в поисках земноводных и рептилий. Его фонарик осветил коричневого, похожего на лист дерева, богомола Stenophylla lobivertex. К своему удивлению, он увидел торчащие из спины насекомого личинкоподобные структуры, о назначении которых ему ничего не было известно. При этом странные выросты быстро скрылись внутри богомола, как только он попал в пятно света фонарика.

Первой мыслью Глоу было то, что насекомое заражено паразитом, поедающим хозяина изнутри. Так делают, например, грибы-паразиты с мухами и цикадами. Однако дальнейшие наблюдения, проведенные совместно с Кристианом Шварцем, энтомологом из Рурского университета в Бохуме, показали, что загадочные структуры не имеют никакого отношения к паразитам.