Азиатские пчелы обмазывают гнезда фекалиями животных для защиты от шершней

Азиатская медоносная пчела (Apis cerana) летает по лугам в поисках не только цветов, но и экскрементов млекопитающих и птиц для того, чтобы защитить свое жилище.

Группа исследователей во главе с Хизер Маттилиа из Колледжа Уэллсли в Массачусетсе, изучив улья пчел во Вьетнаме, выяснила, что Apis cerana размазывают фекалии вокруг входа в гнездо в случаях, когда им угрожает гигантский шершень Vespa soror, тесно связанный с более известным шершнем Vespa mandarinia.

Ученые обнаружили, что этот способ действительно спасает пчел от массового уничтожения шершнем, но пока не понимают, как именно работает механизм отпугивания.

«Мы утверждаем, что A. cerana добывает фекалии животных потому, что они обладают свойствами, отпугивающими этого смертоносного хищника от входов в гнезда. Это исследование предоставляет первое свидетельство об использовании медоносными пчелами орудий и первое свидетельство того, что они добывают твердые вещества, не полученные из растений», — пишут исследователи.

Ученым уже несколько лет известно, что пчелы могут научиться использовать инструменты в лаборатории, но такие навыки никогда не наблюдались в естественных условиях с нерастительными веществами.