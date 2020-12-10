Азиатские пчелы обмазывают гнезда фекалиями животных для защиты от шершней

Азиатская медоносная пчела (Apis cerana) летает по лугам в поисках не только цветов, но и экскрементов млекопитающих и птиц для того, чтобы защитить свое жилище.
Группа исследователей во главе с Хизер Маттилиа из Колледжа Уэллсли в Массачусетсе, изучив улья пчел во Вьетнаме, выяснила, что Apis cerana размазывают фекалии вокруг входа в гнездо в случаях, когда им угрожает гигантский шершень Vespa soror, тесно связанный с более известным шершнем Vespa mandarinia.
Ученые обнаружили, что этот способ действительно спасает пчел от массового уничтожения шершнем, но пока не понимают, как именно работает механизм отпугивания.
«Мы утверждаем, что A. cerana добывает фекалии животных потому, что они обладают свойствами, отпугивающими этого смертоносного хищника от входов в гнезда. Это исследование предоставляет первое свидетельство об использовании медоносными пчелами орудий и первое свидетельство того, что они добывают твердые вещества, не полученные из растений», — пишут исследователи.
Ученым уже несколько лет известно, что пчелы могут научиться использовать инструменты в лаборатории, но такие навыки никогда не наблюдались в естественных условиях с нерастительными веществами.
Вид гигантских шершней, V. soror, является одним из самых распространенных в Южной Азии и основным убийцей местных медоносных пчел. Несколько этих насекомых могут схватить и уничтожить тысячи пчел всего за несколько часов, а стаей они иногда могут захватить все гнездо.
К сожалению, их невозможно прогнать простым укусом пчелы. Эти хищники слишком большие и хорошо бронированные, что ядовитый укус рабочей пчелы не производит никакого эффекта.
В ответ на угрозу пчелы разработали несколько эффективных методов борьбы против шершней. Рабочая пчела в поисках нектара сразу отступает в свое гнездо, заметив хищника и оповещает об угрозе остальных с помощью феромонов.
Это заставляет пчел роиться у входа в гнездо, и при появлении шершня, они окружают его, создавая крыльями достаточную вибрацию для нагрева врага, который погибает от высокой температуры.
Похоже, что использование фекалий может быть еще одним эффективным приемом защиты.
Ученые также выяснили, что пчелы используют обмазывание навозом только в том случае, когда колонии угрожает V. Soror. При обнаружении другого, менее опасного и более мелкого шершня V. velutina, который редко нападает стаей и обычно хватает отдельных пчел за пределами гнезда, колония не использует способ с фекалиями.
В дальнейшем исследователи хотят выяснить, как именно экскременты отпугивают голодных шершней. Возможно, они содержат ядовитые соединения, вредящие этим хищникам, или они маскируют химические маркеры пчел. Но, по словам ученых, одно ясно точно: фекалии работают.
«Колония с умеренными или сильными пятнами фекалий на улье имела меньшую вероятность посещения шершней, которые приземлялись и грызли ее вход, который был единственной доступной точкой входа для нападающих», — заключают исследователи.
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