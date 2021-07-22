Бабочка, ставшая символом вымирания насекомых, оказалась отдельным видом

Группа ученых из нескольких исследовательских институтов подтвердила давнее подозрение о гибели бабочки-голубянки Glaucopsyche xerces в 1940-х годах в США. Они сделали такие выводы основываясь на генетическом анализе 93-летнего экземпляра и других образцов, выяснив, что G. xerces была отдельным видом бабочек, а не подгруппой другого существующего вида — Glaucopsyche lygdamus. Если это правда, это подтверждает гибель бабочки как первое известное исчезновение насекомых в США, связанное с урбанизацией.

Голубянка G. xerces была уроженцем полуострова Сан-Франциско в Калифорнии. Название вида на самом деле относилось только к самцам бабочек, поскольку передняя часть их переливающихся крыльев имела яркую окраску от синего до фиолетового с черной окантовкой. У самок были более простые коричневые крылья.

Последнее подтвержденное наблюдение хerces произошло в 1943 году. И хотя родственные виды этих бабочек все еще существуют сегодня, широко распространено мнение, что их эволюционный путь закончился в 1940-х годах, в немалой степени из-за утраты среды обитания, вызванной стремительной урбанизацией в этом районе.