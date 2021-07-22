Бабочка, ставшая символом вымирания насекомых, оказалась отдельным видом
Группа ученых из нескольких исследовательских институтов подтвердила давнее подозрение о гибели бабочки-голубянки Glaucopsyche xerces в 1940-х годах в США. Они сделали такие выводы основываясь на генетическом анализе 93-летнего экземпляра и других образцов, выяснив, что G. xerces была отдельным видом бабочек, а не подгруппой другого существующего вида — Glaucopsyche lygdamus. Если это правда, это подтверждает гибель бабочки как первое известное исчезновение насекомых в США, связанное с урбанизацией.
Голубянка G. xerces была уроженцем полуострова Сан-Франциско в Калифорнии. Название вида на самом деле относилось только к самцам бабочек, поскольку передняя часть их переливающихся крыльев имела яркую окраску от синего до фиолетового с черной окантовкой. У самок были более простые коричневые крылья.
Последнее подтвержденное наблюдение хerces произошло в 1943 году. И хотя родственные виды этих бабочек все еще существуют сегодня, широко распространено мнение, что их эволюционный путь закончился в 1940-х годах, в немалой степени из-за утраты среды обитания, вызванной стремительной урбанизацией в этом районе.
Но некоторые исследователи задались вопросом, не следует ли более точно считать Glaucopsyche xerces подвидом другой группы, широко распространенной сегодня в западной половине Северной Америки: серебристо-голубой бабочки, или Glaucopsyche lygdamus.
Чтобы разрешить этот спор, ученые погрузились в изучение сохранившихся образцов. Хотя большая часть ДНК, собранная из ключевого 93-летнего образца, взятого из Полевого музея в Чикаго, деградировала, использование секвенирования следующего поколения позволило получить достаточно информации, чтобы сделать достоверные выводы о происхождении вида.
По словам Моро, на некоторые научные вопросы можно ответить только с помощью музейных образцов, поэтому мы должны беречь эти коллекции и продолжать их накапливать.
«Мы не можем представить себе все способы их использования в будущем, точно так же, как человек, собравший этот экземпляр, не мог представить, что мы можем использовать ДНК для решения вопроса, который возник задолго до того, как вымер этот вид», — говорит Моро.
Печальная история Glaucopsyche xerces не прошла мимо защитников окружающей среды. В 1971 году была основана некоммерческая организация Xerces Society, занимающаяся сохранением насекомых и других беспозвоночных, которая выбрала бабочку хerces в качестве своего талисмана.
Также этот вид бабочек был показан в эпизоде «Призрак в машине» американского научно-фантастического телесериала «4400», где он был возвращен к жизни благодаря паранормальной способности одного из персонажей.