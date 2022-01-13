Бабочки в искусстве: фотопроект «Реинкарнация»
Фотопроект включает 12 уникальных коллажей с фотографиями бабочек. Каждый выполнен в отдельном изобразительном стиле.
Как говорит сам Михаил Киракосян, название для проекта выбрано не случайно. Реинкарнация во многих верованиях и философских представлениях понимается как путь перерождения или перевоплощения. Так и бабочки на своем жизненном пути претерпевают несколько метаморфоз. Из отложенного яйца вылупляется гусеница — личинка, которая спустя некоторое время превращается в куколку, и лишь потом из нее появляется взрослое насекомое.
Метаморфозы бабочки прекращаются на взрослых особях, которым остается лишь прожить непродолжительную, но яркую жизнь, после чего они уходят в небытие. Проект фотографа призван добавить в этот цикл еще один этап — перенести красоту бабочки в формат фотографии и сохранить ее в искусстве.
Коллажи с бабочками выполнены в виде известных образчиков изобразительного искусства.
Первый коллаж серии (в шапке статьи) — «Пространство абсурда» вдохновлен творчеством известнейшего живописца начала XX века — Сальвадора Дали, который являлся прародителем и ярким представителем жанра сюрреализм.
При создании данной работы, Михаил вдохновлялся сразу несколькими произведениями Дали, в первую очередь картиной «Постоянство памяти», которая также известна под названиями: «Утекающее время», «Мягкие часы» или «Твердость памяти». В данной работе Дали уходит от линейного понимания времени, что очень сильно перекликается с тематикой проекта Михаила Киракосяна — реинкарнацией, где время также не может восприниматься в качестве четкой, непрерывной линии, отмеряющей конечность любого существования.
В работе «Пространство абсурда» помимо бабочек используются и другие элементы, которые с долей иронии, свойственной великому Дали, отражают современную жизнь и бытие человека через осознание Михаила Киракосяна.
Реинкарнация и сюрреализм четко перекликаются между собой. В сюрреализме реальные вещи, события, живые существа, показываются с использованием аллюзий и парадоксальных сочетаний форм. Художники сюрреалисты направляли общество в сторону изменения и расширения сознания, принятия нового и познания неизведанного.
Второй коллаж Михаила Киракосяна — «Дежавю», выполнен в направлении поп-арт. Он включает в себя изображение четырех бабочек, три из которых относятся к одному виду. В этой работе Михаил Киракосян вдохновлялся трудами Энди Уорхола — одного из ярчайших представителей изобразительного искусства XX века, у которого также есть популярные работы с бабочками, представленными в разных цветах.
Михаил Киракосян приобрел известность благодаря предыдущему фотопроекту «Мы похожи на вас», выполненному в жанре портретной фотографии. Проект направлен на привлечение внимания общества к проблемам отношения к животным во всем мире и необходимости сохранять окружающий нас мир.
Для придания фотографиям большего драматургического окраса снимки из серии «Мы похожи на вас» выполнены в черно-белом цвете. В «Реинкарнации» цвета, наоборот, очень и очень много. Каждое изображение бабочки буквально источает все доступные человеческому глазу оттенки.
С апреля 2021 года снимки из серии «Мы похожи на вас» находятся на экспозиции в международной галерейной сети LUMAS. Снимки доступны для покупки онлайн на сайте галереи и на площадках в двадцати городах: Нью-Йорк, Торонто, Мельбурн, Вена, Лондон, Будапешт, Ганновер, Дортмунд, Берлин, Гамбург, Висбаден, Париж, Цюрих, Мюнхен, Кельн, Доха, Мангейм, Франкфурт, Дюссельдорф и Штутгарт.
Больше работ фотохудожника можно увидеть на его сайте