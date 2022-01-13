Бабочки в искусстве: фотопроект «Реинкарнация»

Фотопроект включает 12 уникальных коллажей с фотографиями бабочек. Каждый выполнен в отдельном изобразительном стиле.

Как говорит сам Михаил Киракосян, название для проекта выбрано не случайно. Реинкарнация во многих верованиях и философских представлениях понимается как путь перерождения или перевоплощения. Так и бабочки на своем жизненном пути претерпевают несколько метаморфоз. Из отложенного яйца вылупляется гусеница — личинка, которая спустя некоторое время превращается в куколку, и лишь потом из нее появляется взрослое насекомое.

Метаморфозы бабочки прекращаются на взрослых особях, которым остается лишь прожить непродолжительную, но яркую жизнь, после чего они уходят в небытие. Проект фотографа призван добавить в этот цикл еще один этап — перенести красоту бабочки в формат фотографии и сохранить ее в искусстве.

Коллажи с бабочками выполнены в виде известных образчиков изобразительного искусства.

Первый коллаж серии (в шапке статьи) — «Пространство абсурда» вдохновлен творчеством известнейшего живописца начала XX века — Сальвадора Дали, который являлся прародителем и ярким представителем жанра сюрреализм.

При создании данной работы, Михаил вдохновлялся сразу несколькими произведениями Дали, в первую очередь картиной «Постоянство памяти», которая также известна под названиями: «Утекающее время», «Мягкие часы» или «Твердость памяти». В данной работе Дали уходит от линейного понимания времени, что очень сильно перекликается с тематикой проекта Михаила Киракосяна — реинкарнацией, где время также не может восприниматься в качестве четкой, непрерывной линии, отмеряющей конечность любого существования.