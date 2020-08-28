Биологи описали 10 новых видов бабочек, обитающих в Юго-Восточной Азии
Изучая коллекции Российского музея центров биоразнообразия, ученые-биологи Федерального исследовательского центра комплексного изучения Арктики Уральского отделения РАН (Архангельск) обнаружили и описали 10 новых видов. Девять из них обитают на острове Флорес (Индонезия), где эндемизм отдельных семейств бабочек достигает 80-100%.
Размеры описанных видов разнообразны: от очень маленькой Stictane miniursa (Spitsyn & Bolotov, 2020) с длиной переднего крыла 4 мм до крупного бражника Theretra makhrovi (Spitsyn & Bolotov, 2020) и эуптеротиды Eupterote elisavetae (Spitsyn & Bolotov, 2020) с размахом крыльев до 9 см. Еще один обнаруженный новый вид обитает на территории Таиланда.
Как отмечает младший научный сотрудник Российского музея центров биоразнообразия ФИЦКИА УрО РАН, президентский стипендиат Виталий Спицын, открытые виды значительно отличаются от уже известных науке родственных видов бабочек по окраске, размеру, форме крыльев, поэтому в ряде случаев их удалось описать по морфологическим признакам.
По словам молодого ученого, в Юго-Восточной Азии наблюдается очень высокий уровень биоразнообразия. Однако описанные виды в ближайшее время могут полностью исчезнуть из-за интенсивных вырубок тропических лесов.
Ареал шести видов — небольшая горная система в центральной части острова Флорес (Odonestis bolotovi, Amerila rosenfeldae, Eupterote elisavetae, Paraona wallaceana, Teuloma bajawica, Stictane pseudofuscus Spitsyn & Bolotov, 2020). Они обитают на высотах 1000-1100 метров над уровнем моря. Эти узколокальные эндемики крайне уязвимы и нуждаются в особой охране.
Как считают биологи ФИЦКИА УрО РАН, уязвимость описанных видов фауны напрямую связана с антропогенными факторами. Для сохранения биоразнообразия островов Индийского и Тихого океанов требуются незамедлительные действия, ограничивающие хозяйственную деятельность, губительную для естественных биотопов, пишет Вадим Рыкусов, пресс-секретарь ФИЦКИА УрО РАН.
Отметим, три открытых вида названы в честь российских ученых — директора ФИЦКИА УрО РАН, члена-корреспондента РАН, биолога Ивана Болотова; научного сотрудника Центра кольцевания птиц России Института проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова РАН, орнитолога Софьи Розенфельд и старшего научного сотрудника Института проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова РАН, биолога и генетика Александра Махрова.