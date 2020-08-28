Биологи описали 10 новых видов бабочек, обитающих в Юго-Восточной Азии

Изучая коллекции Российского музея центров биоразнообразия, ученые-биологи Федерального исследовательского центра комплексного изучения Арктики Уральского отделения РАН (Архангельск) обнаружили и описали 10 новых видов. Девять из них обитают на острове Флорес (Индонезия), где эндемизм отдельных семейств бабочек достигает 80-100%.

Размеры описанных видов разнообразны: от очень маленькой Stictane miniursa (Spitsyn & Bolotov, 2020) с длиной переднего крыла 4 мм до крупного бражника Theretra makhrovi (Spitsyn & Bolotov, 2020) и эуптеротиды Eupterote elisavetae (Spitsyn & Bolotov, 2020) с размахом крыльев до 9 см. Еще один обнаруженный новый вид обитает на территории Таиланда.

Как отмечает младший научный сотрудник Российского музея центров биоразнообразия ФИЦКИА УрО РАН, президентский стипендиат Виталий Спицын, открытые виды значительно отличаются от уже известных науке родственных видов бабочек по окраске, размеру, форме крыльев, поэтому в ряде случаев их удалось описать по морфологическим признакам.

По словам молодого ученого, в Юго-Восточной Азии наблюдается очень высокий уровень биоразнообразия. Однако описанные виды в ближайшее время могут полностью исчезнуть из-за интенсивных вырубок тропических лесов.