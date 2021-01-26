Четверть всех известных видов пчел не видели с 1980-х

Энтомологи Эдуардо Заттара и Марсело Айзен из Национального университета Комахуэ в Аргентине проанализировали, сколько видов диких пчел наблюдается в мире каждый год. Они ориентировались на данные в Глобальном информационном фонде по биоразнообразию — общедоступной платформе, где исследователи и граждане могут регистрировать наблюдения за видами пчел.

Они обнаружили, что в период с 2006 по 2015 год было зарегистрировано на четверть меньше видов по сравнению с данными, которые имеются до 1990 года.

Это снижение вызывает особую тревогу, учитывая, что количество записей о пчелах в этой базе данных с 2000 года увеличилось примерно на 55 процентов, так что это не связано с отсутствием наблюдений.