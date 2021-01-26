Четверть всех известных видов пчел не видели с 1980-х
Энтомологи Эдуардо Заттара и Марсело Айзен из Национального университета Комахуэ в Аргентине проанализировали, сколько видов диких пчел наблюдается в мире каждый год. Они ориентировались на данные в Глобальном информационном фонде по биоразнообразию — общедоступной платформе, где исследователи и граждане могут регистрировать наблюдения за видами пчел.
Они обнаружили, что в период с 2006 по 2015 год было зарегистрировано на четверть меньше видов по сравнению с данными, которые имеются до 1990 года.
Это снижение вызывает особую тревогу, учитывая, что количество записей о пчелах в этой базе данных с 2000 года увеличилось примерно на 55 процентов, так что это не связано с отсутствием наблюдений.
Ученые обнаружили, что количество записей о редком семействе Melittidae, насчитывающем около 200 видов пчел, сократилось на 41 процент с 1990-х годов по сравнению с 17 процентами для более распространенного семейства Halictidae.
По словам Заттары, разрушение естественной среды обитания, интенсивное использование пестицидов и изменение климата могут объяснить это сокращение видового богатства.
«Мы производим больше продуктов, чтобы прокормить наше растущее население и используем экономически удобные способы выращивания монокультуры, что исключает естественную среду обитания пчел», — объясняет Заттара.
Авторы работы указывают, что для получения полной картины необходимы исследования в более отдаленных районах, поскольку большинство существующих данных поступает из Северной Америки и Европы.
«Идентифицировать и фиксировать дикую природу легче в тех местах, где люди люди имеют более широкий доступ к смартфонам с высококачественными камерами», — говорит Гэри Пауни из Центра экологии и гидрологии Великобритании. По его словам, это снижение количества наблюдаемых видов пчел «вызывает тревогу как для продовольственной безопасности, так и для здоровья окружающей среды».