Дикие пчелы приносят сельскому хозяйству Северной Америки колоссальную прибыль

Анализируя производство 131 коммерческих ферм в Соединенных Штатах и ​​Канаде, ученые показали, что даже в районах с интенсивным сельским хозяйством, где много домашних пчел, дикие пчелы играют сопоставимую роль в производстве продуктов.

В исследовании было изучено влияние количества диких пчел на урожаи черники, яблок, черешни, вишни, миндаля, арбузов и тыквы. Ученые обнаружили, что пять из семи этих культур дают больше плодов при опылении дикими пчелами даже в местах с большим количеством домашних пчел. Это означает, что дикие пчелы напрямую увеличивают прибыль фермеров.

Дикие виды пчел собирают больше пыльцы за один визит, чем медоносные пчелы, например, в 1,5-2 раза больше, когда речь заходит о вишневых деревьях и яблонях. Для тыкв дикие пчелы были фактически признаны основными опылителями, так как опыляли эту культуру на 75 процентов чаще, чем домашние пчелы. Другие культуры, такие как черника, арбузы и миндаль были в большей степени вотчиной домашних пчел, хотя цифры варьировались в зависимости от местности.