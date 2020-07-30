Дикие пчелы приносят сельскому хозяйству Северной Америки колоссальную прибыль

Анализируя производство 131 коммерческих ферм в Соединенных Штатах и Канаде, ученые показали, что даже в районах с интенсивным сельским хозяйством, где много домашних пчел, дикие пчелы играют сопоставимую роль в производстве продуктов.
В исследовании было изучено влияние количества диких пчел на урожаи черники, яблок, черешни, вишни, миндаля, арбузов и тыквы. Ученые обнаружили, что пять из семи этих культур дают больше плодов при опылении дикими пчелами даже в местах с большим количеством домашних пчел. Это означает, что дикие пчелы напрямую увеличивают прибыль фермеров.
Дикие виды пчел собирают больше пыльцы за один визит, чем медоносные пчелы, например, в 1,5-2 раза больше, когда речь заходит о вишневых деревьях и яблонях. Для тыкв дикие пчелы были фактически признаны основными опылителями, так как опыляли эту культуру на 75 процентов чаще, чем домашние пчелы. Другие культуры, такие как черника, арбузы и миндаль были в большей степени вотчиной домашних пчел, хотя цифры варьировались в зависимости от местности.
Недавние исследования показали, что дикие пчелы могут увеличить урожайность многих видов сельскохозяйственных культур, и даже когда они посещают их реже, чем медоносные домашние пчелы, они могут переносить на себе больше пыльцы. То, как опыление влияет на урожайность сельскохозяйственных культур, изучено слабо, но это исследование позволяет оценить упущенный вклад диких пчел в экономику.
Исследователи оценили экономическую выгоду от опыления дикими пчелами яблонь в 1,06 миллиарда долларов, черешни — в 145 миллионов, арбуза — в 146 миллионов, тыквы — 101 миллион, черники — в 50 миллионов и вишни — в 32 миллиона, что составляет примерно $1,5 миллиарда долларов только по этим культурам.
Ученые отмечают, что дикие пчелы находятся под угрозой исчезновения: так, в прошлом столетии половина всех местных видов на Среднем Западе США исчезла. Авторы работы настаивают, что для защиты этих важных опылителей нужны целенаправленные усилия по их сохранению, поскольку некоторые методы ведения сельского хозяйства вредят исключительно диким пчелам и не влияют на домашних.
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