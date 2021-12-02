Для чего муравьи обмениваются рвотой

У некоторых видов муравьев есть небольшой отросток пищевода – зоб, который можно назвать «общественным желудком». Там хранится пища, которая впоследствии распределяется между другими муравьями и личинками. Такой обмен пищей и выделениями желез между членами сообщества встречается не только у муравьев, но и у термитов, пчел и других животных. Это явление называется трофаллаксис.

В 2016 году ученые из Университета Лозанны решили выяснить, какую роль трофаллаксис играет в жизни муравьев. Наноразмерная жидкостная хроматография и тандемный масс-спектрометрический анализ показали, что трофаллактическая жидкость, выделяемая муравьями, содержит углеводороды, микроРНК и ювенильные гормоны, которые регулируют развитие личинок муравьев. Ученые обнаружили, что личинки, которых кормили трофалактической жидкостью имели в два раза больше шансов завершить метаморфоз и стать более крупными рабочими особями.

Однако открытия на этом не закончились. По словам Адрии Лебёф, руководившей исследованием, во время трофаллаксиса питательные вещества и белки передаются из зоба одного муравья к другому, и через серию этих обменов муравьи создают «социальную кровеносную систему», которая связывает каждого члена колонии со всеми остальными. Вот такой вот своеобразный тимбилдинг.