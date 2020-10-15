Дом-кувшинчик пилюльной осы

Увидев аккуратно вылепленный из глины «кувшинчик», прикрепленный к дому или спрятанный под выступом камня, под корягу или отставший кусок коры, можно подумать, что его сделал какой-нибудь гончар. Однако это сооружение — «дело ножек» пилюльной осы (Eumenеs coronatus).

Для этого вида ос характерно строительство гнезд из глины, в которых они оставляют свое потомство. Так, чтобы построить такой домик, оса делает из размягченной в воде глины маленькую «лепешку», затем, держа её ножками и ртом, она несет её в место, где собирается построить гнездо. Накладывая один кусочек глины на другой, оса вылепливает себе дом, постоянно смачивая строительный материал водой, принесенной во рту.

Вскоре в возведенном домике появятся несколько гусениц, парализованных уколом её жала, и запасы перги (смесь пыльцы и нектара). Этим будут питаться личинки пилюльной осы, которых она оставит в «кувшинчике», пока те не превратятся во взрослых особей.

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