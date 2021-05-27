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«Дикая природа России»
Насекомые

Две пчелы вместе откручивают крышку бутылки с газировкой: видео

National Geographic Россия
27 мая 2021
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Вот это мы понимаем – командная работа!

С древних времен люди почитали пчел за ту пользу, которую они оказывают человеку, начиная от опыления сельскохозяйственных растений и заканчивая производством меда, который применяется в медицине, кулинарии, косметологии и других областях. 

С течением времени люди узнавали все больше о пчелах, например, о том, что они способны считать до четырех, запоминать формы предметов, распознавать лица и даже пользоваться инструментами. 

Возможно, теперь мы узнали о новой способности пчел – объединять усилия, чтобы отвинтить крышку у бутылки с манящей газировкой. Видео, которое было опубликовано в Twitter, показывает, как пара пчел отвинчивает оранжевую крышку Fanta, чтобы добраться до сладкой жидкости внутри. 

Вероятно, насекомые просто скинули и без того плохо закрепленную крышку бутылки, но в любом случае интересно наблюдать за тем, как обе они явно стараются приложить усилия, чтобы добиться одного и того же результата. 

По словам пользователя, выложившего ролик, дело происходит в Бразилии. Пчел снял рабочий в Сан-Паулу во время обеденного перерыва. 

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Мастерство пчел сбило с толку многих в интернете – люди не могли понять, как такой маленький мозг способен на такие трюки. 

Однако ученые (и мы вместе с ними) знают, что размер мозга далеко не всегда играет первостепенную роль в развитии навыков у животных – хотя бы потому, что у крошечных насекомых мозг разумеется будет не таким уж и большим – даже по соотношению к телу. Однако большой мозг это все-таки хорошо – узнайте, почему. 

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