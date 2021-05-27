Две пчелы вместе откручивают крышку бутылки с газировкой: видео

С древних времен люди почитали пчел за ту пользу, которую они оказывают человеку, начиная от опыления сельскохозяйственных растений и заканчивая производством меда, который применяется в медицине, кулинарии, косметологии и других областях.

С течением времени люди узнавали все больше о пчелах, например, о том, что они способны считать до четырех, запоминать формы предметов, распознавать лица и даже пользоваться инструментами.

Возможно, теперь мы узнали о новой способности пчел – объединять усилия, чтобы отвинтить крышку у бутылки с манящей газировкой. Видео, которое было опубликовано в Twitter, показывает, как пара пчел отвинчивает оранжевую крышку Fanta, чтобы добраться до сладкой жидкости внутри.