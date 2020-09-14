Энтомологи СПбГУ открыли редкий вид усатого тропического клопа

Большинство аспектов поведения клопов Tatupa grafei неизвестно из-за чрезвычайной малочисленности его представителей. Часто насекомых находят там, где много грибов, растущих на гнилой древесине. Из-за этого возникло предположение, что клопы питаются грибами, однако насколько оно соответствует истине, еще предстоит выяснить.

Также возможно, что клопы едят более мелких насекомых, которые в свою очередь питаются грибами. Третья версия состоит в том, что меню клопов может быть смешанным и состоять как из грибов, так и из насекомых. Ответ на эти вопросы может дать наблюдение за клопами Tatupa grafei в живой среде, однако провести его довольно сложно.

Название рода Tatupa — это случайный набор букв. Ученые долго не могли придумать ему подходящее имя. Важно было, чтобы ни одно животное не было названо так же. Кроме того, ученым нужно было выяснить, существует ли слово Tatupa в каких-либо языках и что означает. Оказалось, что оно встречается в Интернете всего один раз — в выпуске польской телевизионной игры, участники которой заняты тем, что выдумывают новые слова. Вид grafei назван так в честь брунейского профессора Улмара Графе, который оказал существенную поддержку ученым.

«Биоразнообразие планеты — это огромное богатство, которое мы, к сожалению, постепенно теряем. Важно находить и описывать новые виды живых организмов, чтобы сохранить их — если не в естественной среде обитания, то хотя бы в огромной базе знаний, созданной человечеством. При этом каждое из этих существ имеет определенную роль в глобальной экосистеме. И чем более разветвленными оказываются связи в ней, тем выше ее стабильность. Поэтому возможно, что маленький клоп, открытый нами, играет значительную роль в экосистеме острова Калимантан», — заключает Вероника Тыц.