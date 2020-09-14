Энтомологи СПбГУ открыли редкий вид усатого тропического клопа

Исследователи из Санкт-Петербургского университета открыли новые род и вид клопа на острове Борнео в Юго-Восточной Азии. Его назвали Tatupa grafei и отнесли к семейству слепняков, сообщает пресс-служба СПбГУ.
Клопы — огромная группа насекомых, правда, не все ее представители известны широкой аудитории именно как клопы. Например, клопом является распространенная в России прудовая водомерка (Gerris lacustris).
Калимантан, также известный как Борнео, — это третий по величине остров в мире. Примерно один процент территории острова занимает государство Бруней. Здесь находится парк Улу-Тембуронг, тропические леса которого остаются практически нетронутыми и сохраняют удивительное разнообразие флоры и фауны. Именно в этом месте участник исследования из брунейского Университета Джалан (Jalan Universiti, Brunei Darussalam) Клаас Дамкен собрал клопов, которые позже были отправлены в СПбГУ на определение.
«В этих сборах оказались очень важные для нас экземпляры. Внутри большого семейства клопов-слепняков есть подсемейство, которым я занимаюсь. Большинство его представителей крайне редко встречается в коллекциях. Дело в том, что в природе они обитают в лесной подстилке и ведут скрытный образ жизни.
При этом выборка из Брунея оказалась сравнительно большой: в ней девять экземпляров, представляющих новый род Tatupa, который является монотипическим. Это значит, что к нему относится только один вид — Tatupa grafei. Велика вероятность, что клоп является эндемиком, то есть не обитает нигде, кроме острова Калимантан», — рассказывает Вероника Тыц.
Tatupa grafei относится к сравнительно небольшой Rhinocylapus-группе, которая на сегодня включает 24 вида насекомых. Ее представители различаются по окраске и имеют огромные усы, которые часто оказываются в два раза длиннее тела. Клоп Tatupa grafei золотистого цвета и покрыт пятнышками. Примечательно, что у насекомых Rhinocylapus-группы сильно распространен половой диморфизм — самец может быть в два раза меньше самки. Перед спариванием такие самцы садятся на спину самки и какое-то время «катаются» на ней верхом.
Большинство аспектов поведения клопов Tatupa grafei неизвестно из-за чрезвычайной малочисленности его представителей. Часто насекомых находят там, где много грибов, растущих на гнилой древесине. Из-за этого возникло предположение, что клопы питаются грибами, однако насколько оно соответствует истине, еще предстоит выяснить.
Также возможно, что клопы едят более мелких насекомых, которые в свою очередь питаются грибами. Третья версия состоит в том, что меню клопов может быть смешанным и состоять как из грибов, так и из насекомых. Ответ на эти вопросы может дать наблюдение за клопами Tatupa grafei в живой среде, однако провести его довольно сложно.
Название рода Tatupa — это случайный набор букв. Ученые долго не могли придумать ему подходящее имя. Важно было, чтобы ни одно животное не было названо так же. Кроме того, ученым нужно было выяснить, существует ли слово Tatupa в каких-либо языках и что означает. Оказалось, что оно встречается в Интернете всего один раз — в выпуске польской телевизионной игры, участники которой заняты тем, что выдумывают новые слова. Вид grafei назван так в честь брунейского профессора Улмара Графе, который оказал существенную поддержку ученым.
«Биоразнообразие планеты — это огромное богатство, которое мы, к сожалению, постепенно теряем. Важно находить и описывать новые виды живых организмов, чтобы сохранить их — если не в естественной среде обитания, то хотя бы в огромной базе знаний, созданной человечеством. При этом каждое из этих существ имеет определенную роль в глобальной экосистеме. И чем более разветвленными оказываются связи в ней, тем выше ее стабильность. Поэтому возможно, что маленький клоп, открытый нами, играет значительную роль в экосистеме острова Калимантан», — заключает Вероника Тыц.