ЕС признал мучных червей пригодными для употребления в пищу

Личинки большого мучного хрущака (Tenebrio molitor) были признаны безопасными для употребления в пищу Агентством по безопасности пищевых продуктов ЕС (EFSA) в рамках движения по разрешению употребления в качестве пищи высокопротеиновых насекомых.

Большой мучной хрущак, или мучной жук — это насекомое из отряда жесткокрылых. Мучные черви — его личиночная форма. Эти насекомые встречаются чаще всего в закромах мучных складов, пекарнях, на мельницах. Самка откладывает 150-200 белых яиц. Развивающиеся личинки питаются хлебными зернами, мукой, отрубями и печеным хлебом.

В EFSA, однако, отмечают, что личинки жука в качестве пищи подходят не всем. Люди, страдающие аллергией на креветок и пылевых клещей, скорее всего, будут страдать от реакции и на личинок Tenebrio molitor, независимо от того, едят ли они их в виде порошка, добавляя в блюдо по рецепту, или как хрустящую закуску.

Заявку на разрешение употребления личинок в пищу подала французская компания Agronutris, которая рассчитывает производить насекомых в пищу в промышленных масштабах. Ожидается, что решение EFSA уже в течение ближайших месяцев приведет к появлению мучных червей на полках супермаркетов, на кухнях ресторанов и в кладовых по всему континенту.

В заявлении EFSA говорится, что основными компонентами насекомого являются белок, жир и клетчатка, которые представляют собой потенциально экологически безопасный источник пищи с низким уровнем выбросов углерода. Считается, что в высушенном виде личинки на вкус очень похожи на арахис. Отмечается, что корм для сельскохозяйственных животных на основе насекомых уже давно рассматривается как часть решения по сокращению выбросов парниковых газов при производстве продуктов питания.