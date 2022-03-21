Эти красивые жуки могут уничтожить больше миллиона деревьев в США к 2050 году

Это ясеневая изумрудная узкотелая златка.

Исследователи предупредили, что в ближайшие десятилетия США ждет экологическая катастрофа, следствием которой станет уничтожение около 1,4 миллиона деревьев.

Кто виновник? Ясеневая изумрудная узкотелая златка (Agrilus planipennis). Согласно новому исследованию, эти красивые переливчатые жучки могут уничтожить ясеневые насаждения в более чем шести тысячах городских районов.

Изумрудная златка питается древесиной ясеня. Самки откладывают яйца в щели коры, а когда личинки вылупляются – они питаются деревом около двух лет – пока сами не вырастут до размера взрослых жуков. В своем естественном ареале в Восточной Азии златка встречается с низкой плотностью и не наносит значительного ущерба произрастающим там деревьями. За пределами своего естественного ареала златки превратились в разрушительный инвазивный вид, который очень губителен для ясеня, произрастающего в Европе и Северной Америке.

Как указывается в исследовании, больше всего от прожорливой златки могут пострадать Нью-Йорк, Чикаго и Милуоки, где высажено наибольшее количество ясеней. Частично проблема заключается в отсутствии разнообразия видов деревьев в городских районах, о чем свидетельствует концентрация ясеней.

«Во многих городских районах преобладает один вид или род деревьев, а это означает, что недавно прибывшие насекомые, для которых эти деревья являются предпочтительными, могут легко распространяться. Помимо этого, здесь обычно меньше естественных хищников и более высокие температуры по сравнению с близлежащими естественными лесами, что может способствовать размножению инвазивных насекомых», − Фрэнк Кох, соавтор исследования из Лесной службы Министерства сельского хозяйства США.

Исследователи также изучили возможное воздействие на экологию США других видов насекомых. В их числе жук Anoplophora chinensis, который еще не распространился в Соединенных штатах, но потенциально способен уничтожить множество видов лиственных деревьев.

Как бороться со златками? В 2016 году ученые из Университета штата Пенсильвания придумали способ помочь борьбе с распространением златок. Они изобрели «роковую красотку с электрошокером»: искусственную самку, которая бьет током любого дотронувшегося до нее самца. Сначала ученые сделали приманку с помощью 3-D принтера, но жуки, хоть и замечали ее, все же пролетали мимо. Затем была создана более реалистичная модель с такими же изумрудными, рассеивающими свет крыльями, как у настоящей златки. Во время эксперимента на эти приманки слетелось практически столько же жуков, сколько и на настоящих, но мертвых самок. Размещение таких ловушек на территориях, еще не затронутых изумрудными златками, поможет ученым вовремя заметить распространение жуков и принять необходимые меры.

Всего в исследовании было рассмотрено потенциальное воздействие 57 инвазивных видов насекомых, и златка была признана самым опасных из них.

«Поскольку ряд европейских стран уже имеют дело с исчезновением ясеня, предотвращение дальнейшего распространения изумрудной ясеневой златки в Европе имеет решающее значение. Надеюсь, уроки, извлеченные Северной Америкой, будут полезны в Европе», − говорит Кох.