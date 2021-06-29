Этот странный жук умеет ходить по воде. И делает это под водой!

Будучи довольно маленькими созданиями, насекомые довольно необычно обращаются с границами воды и воздуха. Так, поверхностное натяжение позволяет водомеркам и некоторым другим членистоногим передвигаться по поверхности стоячей воды. Однако теперь ученые обнаружили еще более удивительный способ балансировать на грани вода-воздух – но с нового ракурса.
Живущий в водоемах жук может ходить вверх ногами по поверхности воды – с «подводной» ее стороны! Причем делает он это так ловко, как если бы вода с той стороны была обычным стеклом, сообщают исследователи в журнале Ethology. Это первое подробное описание движения жука таким необычным способом.
Автором открытия стал Джон Гулд, поведенческий биолог из Университета Ньюкасла в Каллагане, Австралия, который проводил исследования в горах Ватаган на юго-востоке Австралии. Этот горный хребет расположен между рекой Хантер и озерами Туггера, на его склонах есть множество небольших водоемов, в одном из которых Гулд и обнаружил странного жука.
Гулд достал камеру и заснял жука, который ходил по ту сторону водной глади, периодически отдыхая и меняя направление движения.
Ученый рассказал об этой находке своему коллеге Хосе Вальдесу, экологу из Немецкого центра комплексных исследований биоразнообразия в Лейпциге, и серьезно его озадачил.
«Я не совсем понимал, что Джон описывает, пока он не показал мне видео. Тогда я был сбит с толку», – рассказывает Вальдес.
Изучив научную литературу, исследователи обнаружили, что некоторые улитки могут скользить по нижней стороне поверхности воды на слое слизи, но документальных свидетельств о том, что жуки ходят таким образом, было очень мало – лишь мимолетные упоминания в документах, изданных десятилетия назад.
Гулд и Вальдес определили насекомое как мухоеда, относящегося к водобродкам (семейство Hydraenidae), но другой специалист – Мартин Фикачек, энтомолог из Национального университета Сунь Ятсена в Тайване, считает, что на самом деле это жук-падальщик из семейства водолюбов (Hydrophilidae).
До сих пор не до конца ясен механизм, благодаря которому жук может так ловко гулять по воде с изнанки водоема, но у исследователей есть одна теория. На записи, сделанной Гулдом, можно разглядеть пузырь воздуха, образовавшийся на брюшке жука. Ученые считают, что плавучесть пузыря может пригвоздить жука к нижней стороне поверхности воды. Это позволяет насекомому оказывать давление на границу между водой и воздухом при каждом шаге и создавать то, что похоже на крошечные водные холмы, вырастающие из-под лапок жука.
Гулд и Вальдес полагают, что жук мог бы использовать эту сверхспособность к ходьбе по воде, чтобы держаться подальше от хищников, которые прячутся на дне водоемов. Однако эту теорию необходимо проверить с помощью дополнительных исследований.
«Заметно, как часто мы игнорируем или пропускаем удивительные вещи, которые самые маленькие животные делают каждый день. Описание особенностей маленьких существ так же важно, как и описание особенностей любого крупного млекопитающего или птицы», – заключает Гулд.
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