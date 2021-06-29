Этот странный жук умеет ходить по воде. И делает это под водой!

Будучи довольно маленькими созданиями, насекомые довольно необычно обращаются с границами воды и воздуха. Так, поверхностное натяжение позволяет водомеркам и некоторым другим членистоногим передвигаться по поверхности стоячей воды. Однако теперь ученые обнаружили еще более удивительный способ балансировать на грани вода-воздух – но с нового ракурса.

Живущий в водоемах жук может ходить вверх ногами по поверхности воды – с «подводной» ее стороны! Причем делает он это так ловко, как если бы вода с той стороны была обычным стеклом, сообщают исследователи в журнале Ethology. Это первое подробное описание движения жука таким необычным способом.

Автором открытия стал Джон Гулд, поведенческий биолог из Университета Ньюкасла в Каллагане, Австралия, который проводил исследования в горах Ватаган на юго-востоке Австралии. Этот горный хребет расположен между рекой Хантер и озерами Туггера, на его склонах есть множество небольших водоемов, в одном из которых Гулд и обнаружил странного жука.