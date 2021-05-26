Где спариваются пчелы? Ответ на этот вопрос найден
Медоносные пчелы опыляют наши продовольственные культуры, они желанные посетители наших садов, и их широко разводят по всему миру. Некоторые и вовсе описывают этих насекомых как одомашненный вид.
Это может показаться неожиданным, но в наших знаниях о том, где спариваются пчелы, есть большие пробелы. Проблема в том, что эти насекомые спариваются в воздухе, возможно, на высоте до 50 метров над землей, где их практически невозможно наблюдать.
Именно поэтому ученые из Лондонского университета королевы Марии потратили два года, пытаясь отследить траектории полета самцов медоносных пчел, известных как трутни.
Трутни рождаются летом и имеют одну цель в жизни – спариться с девственной пчеломаткой. Новые пчелиные королевы совершают до шести брачных полетов в начале своей жизни, во время которых они спариваются с трутнями в количестве от шести до 24 особей. В дальнейшем они хранят сперму, которую используют для оплодотворения всех яйцеклеток, которые откладывают до конца своей жизни. Известно, что пчеломатки способны воспроизводить более тысячи яиц в день.
От нескольких дней до смерти, примерно в возрасте трех недель, трутни покидают улей несколько раз в день в поисках спаривания. Но где они ищут королеву? Первая подсказка пришла более 200 лет назад, когда натуралист Гилберт Уайт написал о том, что слышал шум в своем поместье в Англии. Многие пчеловоды и ученые полагают, что Уайт слышал звук тысяч трутней, скопившихся в воздухе.
Ранее ученые исследовали эти предполагаемые скопления, поднимая на длинном шесте клетку с пчеломаткой и небольшим количеством ваты, пропитанной феромонами, производимыми пчелиными королевами. Однако критики этого подхода резонно заметили, что трутней привлекали приманки, сделанные учеными, но это не означает, что они аналогичным образом ведут себя в естественных условиях.
В новом исследовании авторы работы отслеживали трутней, прикрепив к ним небольшие электронные устройства, известные как транспондеры. Наземный радар вращался каждые три секунды, «освещая» свое окружение лучом радиосигналов. Когда они попадали в транспондер, то преобразовывались в ответных сигнал. Так исследователи узнавали о местонахождении трутней.
Ученые заметили, что трутни практиковали две формы полета. В одних случаях они по прямой перемещались с места на место, но часто переходили на круговой полет по петлям. Эти запутанные полеты были сгруппированы в четырех определенных областях, формируя скопления трутней.
Такая тактика группирования самцов распространена среди млекопитающих и птиц. Она направлена на то, чтобы привлечь партнера. Это позволяет самцам и самкам встречаться, не обыскивая весь ландшафт, что видится трудной задачей, когда вы такое маленькое существо, как пчела.
Одно из основных различий между пчелами и другими животными заключалось в том, что трутни часто летали между зонами своих скоплений, оставаясь в каждом месте всего несколько минут, в то время как большинство животных с такой тактикой обычно верны одному выбранному месту.
Понимание брачного поведения трутней поможет пчеловодам управлять своими программами разведения, заключают исследователи.