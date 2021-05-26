Где спариваются пчелы? Ответ на этот вопрос найден

Медоносные пчелы опыляют наши продовольственные культуры, они желанные посетители наших садов, и их широко разводят по всему миру. Некоторые и вовсе описывают этих насекомых как одомашненный вид.

Это может показаться неожиданным, но в наших знаниях о том, где спариваются пчелы, есть большие пробелы. Проблема в том, что эти насекомые спариваются в воздухе, возможно, на высоте до 50 метров над землей, где их практически невозможно наблюдать.

Именно поэтому ученые из Лондонского университета королевы Марии потратили два года, пытаясь отследить траектории полета самцов медоносных пчел, известных как трутни.

Трутни рождаются летом и имеют одну цель в жизни – спариться с девственной пчеломаткой. Новые пчелиные королевы совершают до шести брачных полетов в начале своей жизни, во время которых они спариваются с трутнями в количестве от шести до 24 особей. В дальнейшем они хранят сперму, которую используют для оплодотворения всех яйцеклеток, которые откладывают до конца своей жизни. Известно, что пчеломатки способны воспроизводить более тысячи яиц в день.