Генно-модифицированную моль выпустили на свободу, чтобы сократить ее популяцию

Капустная моль (Plutella xylostella) – вид бабочек из семейства серпокрылые моли (Plutellidae). Эти насекомые, как несложно догадаться, вредят капустным (крестоцветным) культурам и в различной степени устойчивы к инсектицидам. По оценкам экспертов, капустная моль ежегодно наносит ущерб сельскому хозяйству в размере около 5 миллиардов долларов.

Однако вскоре ситуация может измениться, поскольку международная команда исследователей создала штамм генно-модифицированной капустной моли, которая позволит сократить популяцию этих вредителей. Результаты их исследования опубликованы в журнале Frontiers in Bioengineering and Biotechnology.

Ученые изменили гены насекомых так, чтобы самцы этого вида, спариваясь с дикими самками, производили потомство, погибающее на стадии гусеницы. При этом самцы будут выживать и продолжать спариваться с самками, повторяя цикл до тех пор, пока общая численность этих насекомых не уменьшится.