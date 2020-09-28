Гигантский азиатский шершень может распространиться по всему миру

В мае 2020 года пчеловод Тед Макфолл из штата Вашингтон приехал на пасеку и обнаружил на земле тысячи пчелиных трупов и столько же в ульях. Вскоре выяснилось, что убийцами пчел оказались огромные шершни, которых до этого наблюдали только в Азии.
Исследователи из Университета штата Вашингтон (WSU) изучили этот вопрос и выдали неприятный вердикт — азиатский гигантский шершень (Vespa mandarinia) может распространиться и найти идеальную среду обитания как в Соединенных Штатах, так и во всем мире.
Поделившись своими открытиями в недавно опубликованной статье в Proceedings of the National Academy of Sciences, команда исследователей обнаружила, что, если самый большой шершень в мире закрепится в штате Вашингтон, он может распространиться и на значительной части западного побережья Соединенных Штатов.
Кроме того, насекомое может найти подходящую среду обитания на восточном побережье и в густонаселенных частях Африки, Австралии, Европы и Южной Америки, если люди случайно доставят его в эти места.
В сотрудничестве с ученым из Государственного департамента сельского хозяйства Вашингтона Крисом Луни и энтомологами WSU Дэвидом Краудером и Хавьером Илланом Чжу изучил более 200 записей о естественном ареале шершня в Японии, Южной Корее и Тайване, а затем использовал набор экологических моделей, включающих климатические данные для того, чтобы спрогнозировать вероятную глобальную среду обитания насекомого на шести континентах.
Обитатель лесных районов Азии, азиатский гигантский шершень представляет собой серьезную угрозу для западных медоносных пчел, у которых нет естественной защиты от них. В конце лета и осенью колонии шершней атакуют ульи, уничтожая целые пчелиные семьи, чтобы прокормить свой выводок и произвести новых маток.
Длина отдельных подвидов Vespa mandarinia japonica превышает пять сантиметров, а размах крыльев составляет около 7,5 сантиметра. Лучше всего эти насекомые чувствуют себя в местах с теплым летом, мягкой зимой и большим количеством осадков. Наиболее подходящие места обитания для них находятся в регионах с максимальной температурой 38 °C.
Исходя из этих факторов, подходящая среда обитания для гигантского шершня существует вдоль большей части западного и восточного побережья США, прилегающих частей Канады, большей части Европы, северо-западной и юго-восточной части Южной Америки, центральной Африки, восточной Австралии и большей части Новой Зеландии.
Большая часть внутренних районов США негостеприимна для шершней из-за сильной жары, холода и небольшого количества осадков. Сюда входят восточные части штата Вашингтон и Британская Колумбия, а также Центральная долина Калифорнии, где выращиваются основные фруктовые и ореховые культуры, которые зависят от опыления медоносными пчелами.
Используя данные о похожем виде, Vespa velutina, ученые предсказали, что без сдерживания азиатские гигантские шершни могут распространиться на юг Вашингтона и Орегона, а также на север через Британскую Колумбию. Подсчитав, что шершни могут преодолевать до 110 километров в год, исследователи показали, что насекомые могут распространиться по западным регионам Вашингтона и Орегона за 20 лет или меньше.
«Предотвращение появления и распространения азиатского гигантского шершня в западной части Северной Америки имеет решающее значение для защиты пчел и пчеловодов. Наше исследование может дать информацию о стратегиях по отслеживанию и искоренению этих захватчиков до того, как они появятся», — заключают ученые.
Укус шершней Vespa mandarinia может быть смертельным для людей в результате аллергического шока. В год жертвами насекомого становятся около 50 жителей Японии. Как шершень проник на территорию США, пока точно неизвестно. Власти борются с этими насекомыми, стараясь уничтожить их колонии целиком.
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