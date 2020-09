Гигантский азиатский шершень может распространиться по всему миру

В мае 2020 года пчеловод Тед Макфолл из штата Вашингтон приехал на пасеку и обнаружил на земле тысячи пчелиных трупов и столько же в ульях. Вскоре выяснилось, что убийцами пчел оказались огромные шершни, которых до этого наблюдали только в Азии.

Исследователи из Университета штата Вашингтон (WSU) изучили этот вопрос и выдали неприятный вердикт — азиатский гигантский шершень (Vespa mandarinia) может распространиться и найти идеальную среду обитания как в Соединенных Штатах, так и во всем мире.

Поделившись своими открытиями в недавно опубликованной статье в Proceedings of the National Academy of Sciences, команда исследователей обнаружила, что, если самый большой шершень в мире закрепится в штате Вашингтон, он может распространиться и на значительной части западного побережья Соединенных Штатов.

Кроме того, насекомое может найти подходящую среду обитания на восточном побережье и в густонаселенных частях Африки, Австралии, Европы и Южной Америки, если люди случайно доставят его в эти места.