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Насекомые

Гигантский азиатский шершень может распространиться по всему миру

National Geographic Россия
28 сентября 2020
Vespa mandarinia
Фото: Wikimedia Commons
Самый большой шершень планеты уже проник в США.

В мае 2020 года пчеловод Тед Макфолл из штата Вашингтон приехал на пасеку и обнаружил на земле тысячи пчелиных трупов и столько же в ульях. Вскоре выяснилось, что убийцами пчел оказались огромные шершни, которых до этого наблюдали только в Азии. 

Исследователи из Университета штата Вашингтон (WSU) изучили этот вопрос и выдали неприятный вердикт — азиатский гигантский шершень (Vespa mandarinia) может распространиться и найти идеальную среду обитания как в Соединенных Штатах, так и во всем мире. 

Поделившись своими открытиями в недавно опубликованной статье в Proceedings of the National Academy of Sciences, команда исследователей обнаружила, что, если самый большой шершень в мире закрепится в штате Вашингтон, он может распространиться и на значительной части западного побережья Соединенных Штатов.

Кроме того, насекомое может найти подходящую среду обитания на восточном побережье и в густонаселенных частях Африки, Австралии, Европы и Южной Америки, если люди случайно доставят его в эти места. 

«Мы нашли много подходящих для него климатических условий в США и по всему миру», — Гэнпин Чжу, ведущий автор исследования.

В сотрудничестве с ученым из Государственного департамента сельского хозяйства Вашингтона Крисом Луни и энтомологами WSU Дэвидом Краудером и Хавьером Илланом Чжу изучил более 200 записей о естественном ареале шершня в Японии, Южной Корее и Тайване, а затем использовал набор экологических моделей, включающих климатические данные для того, чтобы спрогнозировать вероятную глобальную среду обитания насекомого на шести континентах.

«Эти предсказания являются научным исследованием. Мы делаем обоснованные предположения о том, насколько быстро и далеко могут перемещаться эти насекомые, насколько успешно они могут обустраивать гнезда, и предлагаем различные сценарии, от наименее плохих до наихудших. Никто не делал этого раньше для этого вида», — Гэнпин Чжу.

Обитатель лесных районов Азии, азиатский гигантский шершень представляет собой серьезную угрозу для западных медоносных пчел, у которых нет естественной защиты от них. В конце лета и осенью колонии шершней атакуют ульи, уничтожая целые пчелиные семьи, чтобы прокормить свой выводок и произвести новых маток.

Длина отдельных подвидов Vespa mandarinia japonica превышает пять сантиметров, а размах крыльев составляет около 7,5 сантиметра. Лучше всего эти насекомые чувствуют себя в местах с теплым летом, мягкой зимой и большим количеством осадков. Наиболее подходящие места обитания для них находятся в регионах с максимальной температурой 38 °C.

Исходя из этих факторов, подходящая среда обитания для гигантского шершня существует вдоль большей части западного и восточного побережья США, прилегающих частей Канады, большей части Европы, северо-западной и юго-восточной части Южной Америки, центральной Африки, восточной Австралии и большей части Новой Зеландии.

Большая часть внутренних районов США негостеприимна для шершней из-за сильной жары, холода и небольшого количества осадков. Сюда входят восточные части штата Вашингтон и Британская Колумбия, а также Центральная долина Калифорнии, где выращиваются основные фруктовые и ореховые культуры, которые зависят от опыления медоносными пчелами.

Используя данные о похожем виде, Vespa velutina, ученые предсказали, что без сдерживания азиатские гигантские шершни могут распространиться на юг Вашингтона и Орегона, а также на север через Британскую Колумбию. Подсчитав, что шершни могут преодолевать до 110 километров в год, исследователи показали, что насекомые могут распространиться по западным регионам Вашингтона и Орегона за 20 лет или меньше.

«Мы знаем, что королевы выходят из гнезда осенью, спариваются и улетают в другое место. Но никто не знает, как далеко они летают и делают ли они это многократно. Мы не знаем, устраивают ли они весной гнезда рядом с местом, где они зимовали, или снова начинают перемещаться. Это некоторые из вещей, которые затрудняют прогнозирование их естественного рассеивания», — Крис Луни.

«Предотвращение появления и распространения азиатского гигантского шершня в западной части Северной Америки имеет решающее значение для защиты пчел и пчеловодов. Наше исследование может дать информацию о стратегиях по отслеживанию и искоренению этих захватчиков до того, как они появятся», — заключают ученые. 

Укус шершней Vespa mandarinia может быть смертельным для людей в результате аллергического шока. В год жертвами насекомого становятся около 50 жителей Японии. Как шершень проник на территорию США, пока точно неизвестно. Власти борются с этими насекомыми, стараясь уничтожить их колонии целиком. 

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