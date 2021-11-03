Голодные гусеницы увеличивают выбросы углекислого газа

Недавно ученые из Кембриджского университета обнаружили неожиданное последствие. Специалисты проанализировали данные из официальных источников за период с 1985 по 2016 годы, где упоминались вспышки насекомых, а также химический состав воды в канадских озерах. Помимо того, они рассмотрели спутниковые снимки, изучая количество листвы в лесах. Оказалось, что в годы массовых нашествий «лиственная площадь» сокращалась в среднем на 22%. При этом озера содержали на 112% больше растворенного азота и на 27% меньше растворенного углерода по сравнению с годами без вспышек.

Дополнительные анализы позволили установить, почему азота в воде становится больше, хотя листьев падает гораздо меньше. Причиной стали обильные экскременты прожорливых насекомых. Они насыщены азотом в высокой концентрации, и в годы вспышек этих масс так много, что они способны изменить круговорот питательных веществ в воде и на берегах водоемов. Экскременты становятся удобрением для микробов, которые затем выделяют в атмосферу углекислый газ.