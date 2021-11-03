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National Geographic Россия №213, октябрь 2021
National Geographic Traveler № 3 (80), сентябрь – ноябрь 2021
Насекомые

Голодные гусеницы увеличивают выбросы углекислого газа

Анастасия Баринова
03 ноября 2021
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Фото: John Gunn/University of Cambridge
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Фото: John Gunn/University of Cambridge
В климатические модели придется встроить еще один фактор.

Чешуекрылые из семейства эребиды (Erebidae) распространены по всему миру. Приблизительно раз в пять лет происходят их «вспышки»: рождается слишком много гусениц. Само по себе это явление рассматривалось как часть экологической цепочки: хотя гусеницы активнее поедают листья, зато они предоставляют обильную кормовую базу зверям и птицам. Кроме того, считалось, что в годы вспышек вода в озерах становится чище: в воду попадает меньше гниющей листвы, которая производит азот и углерод.

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John Gunn/University of Cambridge

Недавно ученые из Кембриджского университета обнаружили неожиданное последствие. Специалисты проанализировали данные из официальных источников за период с 1985 по 2016 годы, где упоминались вспышки насекомых, а также химический состав воды в канадских озерах. Помимо того, они рассмотрели спутниковые снимки, изучая количество листвы в лесах. Оказалось, что в годы массовых нашествий «лиственная площадь» сокращалась в среднем на 22%. При этом озера содержали на 112% больше растворенного азота и на 27% меньше растворенного углерода по сравнению с годами без вспышек.

Дополнительные анализы позволили установить, почему азота в воде становится больше, хотя листьев падает гораздо меньше. Причиной стали обильные экскременты прожорливых насекомых. Они насыщены азотом в высокой концентрации, и в годы вспышек этих масс так много, что они способны изменить круговорот питательных веществ в воде и на берегах водоемов. Экскременты становятся удобрением для микробов, которые затем выделяют в атмосферу углекислый газ.

«Эти насекомые — конвейер по переработке богатых углеродом листьев в богатые азотом фекалии. Те попадают в озера вместо листьев, и это отражается на химическом составе, превращая водоемы в источники выбросов парниковых газов», — ведущий автор исследования Эндрю Таненцэп (Andrew Tanentzap).

По мере изменения климата ожидается расширение ареала насекомых дальше на север, что вызовет производство еще большего количества СО2. Ученые призывают климатологов обратить внимание на этот аспект и учитывать его наряду с другими факторами, лежащими в основе выбросов парниковых газов.

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