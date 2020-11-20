Голодные и злые гусеницы сражаются за еду: видео

Нейробиолог из Атлантического университета Флориды Алекс Кин описал поведение гусениц D. Plexippus, которые в условиях ограниченного доступа к своей излюбленной пище демонстрируют агрессивное поведение: бодаются головами, делают выпады в сторону соперников и отталкивают сородичей прочь от еды, чтобы выжить самим.

Кин специализируется на плодовых мушках, а также на изучении древних рыб. На исследование поведения гусениц его вдохновил собственный домашний сад бабочек, а также рассказ его жены, которая однажды обнаружила настоящую драку этих насекомых.

Зайдя на YouTube, Кин обнаружил ролики с агрессивным поведением гусениц, однако это были другие виды, и они демонстрировали агрессию в тных условиях. Кроме того, подобное поведение данаид ранее нигде не было описано.